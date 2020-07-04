تستعيد مكانتك وتسهل حياتك هذا الشهر

مهنياً: يتراجع المزاج وقد تشعر بالارباك فلا يناسبك لا كوكب انتقال الشمس الى السرطان وعطارد الى مواجهة مع برجك فلا تنتظر المعجزات قبل وصول الشمس الى برجك. لا تكن لجوجاً ولا تستعجل شيئاً كي لا تصاب بخيبة أمل كما تتحدث الاجواء الفلكية عن مرحلة ركود تام تطال مختلف الأصعدة حتى الأوضاع العاطفية والصحية. إن الاجواء ستكون هادئة نسبياً وقد تتأجل خلالها المساعي أو تفشل المحاولات في تحريك عجلة النشاطات أو المشاريع. الا ان الخبر الابرز هو وجود انتقال المريخ الى الحمل ليستقر فيه استثنائيا حتى نهاية السنة هو طالع فلكي مناسب جدا لك يعطيك حيوية ويزيد من قدراتك الفكرية والجسدية كما ان انتقال زحل من مواجهة برجك من الدلو الى الجدي الى مكان مناسب لك يحمل اليك الاخبار المطمئنة التي تتعلق بحياتك المهنية والشخصية لتتحلى تتحلى بديناميكية كبيرة وحماسة، وتركز على قضية مهمة وتسعى اليها، وقد تقدم على عمل مميّز وغير تقليدي وتبذل جهودا لانجاح مشروع بأيّ ثمن. تتلقى عرضاً مهماً او تعرف فرصاً استثنائية تتاح لك تصبو الى اكثر ما تحصل عليه حتماً، الا ان بعض العروض التي تبدو لك بسيطة وحتى تافهة، قد يكون لها امتداد مهم ومفيد في المستقبل.

عاطفياً: تعيش شهراً عاطفياً مناسباً جدّاً لعلاقاتك الشخصيّة كما للصداقات فتكون على موعد مع لقاء رائع أو بوح بالحب أو أوقات من التسلية والرفاهية،مع عودة كوكب الحب والشهرة الى مساره الطبيعي في برج الجوزاء فتسير الشؤون العاطفية على أكمل وجه، مفاجأة حلوة أو غرام فجائي أو وضع عاطفي مميّز ولقاء استثنائي يأخذك الى عالم آخر. وتتلّقى دعوات تنعش قبلك، وتشارك في مناسبات استثنائية فتطرب لها وتهلّل. تجازف وتتخّذ اتجاهات جديدة وتطلع على معلومات حلوة وتشارك في اجتماعات ونقاشات وتتوصل الى إنجاز مشروع شخصي. تتطوّر قصة حب بدأت في الفترة الماضية وتخطّ طريقها الآن.

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