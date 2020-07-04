يتراجع المزاج وقد تشعر بالإرتباك

مهنياً: تستعيد مكانتك وتسهل حياتك هذا الشهر وتجد نفسك أكثر اطمئناناً وانضباطاً. سيساعدك هذا الشهر على تحديد المزيد من الأهداف ومن ثم العمل من اجل الوصول الى تحقيقها. ستمد لك الكواكب يد المساعدة وتلوح لك بفرص عديدة ومفيدة فلا تضيع الوقت ولا الفرص الثمينة كذلك سوف يسجل هذا الشهر انتقال المريخ الى الحمل الذي يتحدث عن مسألة مالية وعروض مهنية مناسبة بالاضافة الى خسوف القمر في الجدي الترابي يوم 5 في البيت الخامس الذي يفتح صفحة جديدة في عالم المال والعواطف انه شهر مهم على كافة الاصعدة مهنيا ماليا وشخصياً لذلك وظف خيراتك ومهارتك وكن موظفاً مسؤولاً وإيجابياً.يبشرك الفلك بظروف افضل وتطورات مهنية تصب في مصلحتك سوف تنفرج الامور لا تتأخر عن جدول أعمالك والتزم بدوام العمل بانتظام لا تنس أن رب العمل يقدر الموظف الذي يؤدي واجباته باهتمام وتفان وانت من الناس الذين يقدرون العمل ويهتمون بوظائفهم كما لو كانت ملكاً لهم. لا تترك عملاً مؤجلاً للأيام العشرة الأخيرة مع انتقال الشمس الى برج الاسد لأنها فارغة كلياً من الحظوظ. قد تعاني خلالها من خيبة أو خيانة او فشل.

عاطفيا:ً تبدو الشؤون العاطفية معقّدة هذه الفترة،مع عودة كوكب الزهرة الى سيره المباشر في الجوزاء اي في مواجهة برجك ما يعني فترة مراجعة الذات وإعادة النظر في الارتباطات وحتى في الزواج والصداقات والعلاقات الاجتماعية. صحيح أنّك قادر على إحداث تطوير وتغيير، إلاّ أنّ أي قرار يتخذ الآن قد يكون صعب التحقيق. قد تحيي قصة رومنسية ماضية، أو هي الظروف تحييها مجددا. ربما تشعر بالخيبة والكآبة وتتألم بسبب تفاعلات وتجاذبات. قد تدهشك الأحداث وبعض التصرّفات، ويطالبك مقرّبون بما تستغربه فعلاً ، فتميل الى الانزواء والتقوقع وتنغلق على ذاتك رافضاً المواجهة. لا تتهرّب من تقديم المساعدة للقريب أو حبيب ولا تبالغ بمصاريفك. كن معتدلاً وموضوعياً في النقاش فقد يتذمر الحبيب من عدائك أو من استخفافك برأيه.

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