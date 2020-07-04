مهنياً: شهر جيد وانطلاقة متجددة في حياتك وفي مشاريعك أبشرك بأن الحظ سيكون حليفك ويحيطك بأجمل التأثيرات ويسهل عليك حياتك وتفتح أمامك أبواب النجاح والانفراج. فأنت على موعد هذا الشهر مع تأثيرات فلكية مهمة جداً فتكون بداية شهر مهمة جدا مع انتقال المريخ الى برج الحمل الصديق ولفترة طويلة بصورة استثنائية ليفتح ابواب الفرص ويعزز موقعك وثقتك بنفسك كما يحمل معه كل الدعم والتسويات والاتفاقات والحلول ممتازة لكن من الضروري معرفة التعامل مع الظروف بكل انتباه وتيقظ لاقتناص الفرص لحظة وصولها. تبحث في مسائل مالية من فواتير وقروض وعقود عالقة تتطلب منك اهتمامك الخاص واليومي أو طلب الاستشارة والمساعدة من ذوي الاختصاص. تحرك بدقة وعن سابق تصميم ودراية حتى تستفيد قدر الإمكان من الفرص المالية والمكاسب اليت قد تكون وفيرة ولكن وجيزة. فاللهو والإهمال ممنوعين، كما أحذرك من البذخ والتكابر لانهما يضران بصورتك وموقعك. تتسلط الأضواء على قدراتك وآدائك، وتنجح بفضل ذكائك وحكمتك بحصد التأييد والأرباح والمكاسب، وقد تكون هذه المكاسب معنوية كجائزة تقدير أو ميدالية أو تنويه مميز. كما سيكون بإمكانك تحقيق إنجازات كبيرة كاجتياز امتحان صعب أو التوصّل الى حل خلاف ونزاع وإحلال السلام والتراضي.

عاطفيا:ً هو شهر رومانسي بالتأكيد مع عودة كوكب كوكب الزهرة الى سيره المباشر في برجك فتكون الابن المدلل للكواكب فتكون حديث المجتمع في هذا الشهر الجميل والمميز الذي يكافأك بلقاء جميل او بمصالحة وتسوية تحت تأثير كوكب الحي الزهرة المتنقل في برجك ما يزيد سحرك واشراقك ويجعلك محط الانظار والاهتمام قد يضع في طريقك شخصا مناسبا جدا ويسطع نجمك اجتماعيا . سوف تعيش فترة مميزة ومطمئنة وهي من افضل فترات الشهر لإعادة الامور الى مجراها الطبيعي وتكون مقربا جدا من القلوب وتفسح لك بالمجال للتعارف والتلاقي ولتبادل العواطف الجميلة وارتياحاً وتقارباً كما إنه الشهر الأنسب للارتباط.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مميزة

تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 5 إلى الخميس 11 حزيران أحداث مهمة