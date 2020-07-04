مهنياً: قد يكون هذا الشهر الأفضل والأكثر حظاً مبشّراً بالخير وواعداً بالإيحابيات نظراً لوجود الشمس في برجك تاريخ 22.وعودة كوكب عطارد الى سيره الطبيعي في برجك فتغمرك الحماسة وستدفعك لبدء التحرّك الفعّال. سوف تهتم بكل جديد وتطوير وتعديل. تبدأ الشهر مشرقاً ومسيطراً على الأوضاع وتتحرّر من كل قيد فتقدم على عملك باندفاع وعزيمة. إنّ هذا الشهر يعني انطلاق مرحلة جديدة في حياتك. تبدأ جديدة وعساك تحدّد أولويات مهمّة وواقعيّة لتنطلق نحوها. تباشر دورة فلكية ممتازة على الصعيد المهني أو الدراسي أو الاجتماعي وتأخذ قرارات جريئة. لكن بالرغم من وجود الشمس في برجك انما الحذر واجب من كوكب المريخ الذي يدخل برج الحمل استثنائا لغاية نهاية السنة معاكسا مسببا ببعض المصاعب والعراقيل بالاضافة الى خسوف القمر في الجدي يوم 5 في مواجهة برجك نصيحة الفلك هي في الليونة والصبر فلا للتهور او التسرع في مشاريع غير مضمونة النتائج من جهة اخرى ستدعمك الشمس لتستعيد كامل حماستك هذا الشهر الذي يبشّر بحلول ومصالحات وتسويات. ستعود الأمور الى وتيرتها السريعة وستفرح لتعاطف الآخرين ولاهتمامهم لأمرك. كما ستسعد لسماع بعض الاخبار ولتوالي النتائج للمسائل العالقة. أجل، إنه شهر سريع الإيقاع وقد يخبىء لك حدثاً يحرّك أعمالك او يدفعك لإعادة النظر في مسارها. سوف تحالفك الظروف وستفرح لتعاطف الكثرين معك. إنه شهر إيجابي وناجح جداً لكنه ايضا شهر التناقضات والحذر.

عاطفياً: إن وجود الشمس في برجك يعزز كل الاحتمالات والاسس والطموحات. العاطفية والشخصية الا ان وجود الزهرة في الجوزاء يجعلك تعيد النظر في بعض العلاقات اعد حساباتك جيدا فانت تحب الاستقرار وتصبو الى علاقة متينة تطمئن خلالها الى جانب الحبيب ان الطوالع الفلكية ضاغطة ومتنافرة لذلك عليك بعدم اللجوء إلى إجراءات إنفعاليّة التي قد لا تؤدّي إلى الهدف المنشود. إنتبه من بعض التعقيدات التي تنجم عن علاقات اجتماعيّة لك، ومن بعض الضعفاء الذين يتخلّون عنك ويخفضون الرأس عند أوّل حاجز. حاولْ أن تخفي أنت الندبات وارفعْ رأسك ولو تألّمت.

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