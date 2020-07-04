بسبب زوجها.. سيدة تنهار من البكاء على الهواء: "عاوزة أعيش في دار مسنين"

علاقات و مجتمع

استقبلت الإعلامية دعاء فاروق، خلال برنامجها "اسأل مع دعاء" مداخلة هاتفية من زوجة تدعى "ليلى" تبلغ من العمر ٧٠ عامًا، للشكوى من زوجها.

وانهارت السيدة المُسنة من البكاء وهي تحكي مأساتها، قائلة: "جوزي عنده ٨٠ سنة وقاسي جدا عليا، حتى الأكل مش بياكل معايا وبحط كرسي في المطبخ عشان آكل لوحدي".

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وتابعت: "بقالنا ٥٥ سنة متجوزين.. القسوة متغيرتش رغم أننا خلفنا وعيالنا اتجوزوا، ولو كان ليا أهل كنت روحتلهم لكني استحملت ونفسي أعيش في دار مسنين".

واستطردت السيدة حديثها، موضحة أنها كانت تذهب لأبناء عمومتها للمكوث معهم، في محاولة للهروب من معاملة زوجها، لكنها مؤخرًا أقسمت بعدم الذهاب، متسائلة عن حكم الدين إذا تراجعت عن القسم.

ومن جانبه، أوضح فضيلة الشيخ ضيف الإعلامية، أن على "الزوجة" خيارين، "دخلي حكم من عائلتك ومن عائلته للحكم بينكم للانفصال بالمعروف، أو الصبر لوجه الله على الزوج"، مضيفًا: "من احتسبت صبرها على زوجها لوجه الله يجازيها الله كثواب آسيا ماشية فرعون أو مريم بنت عمران".

وأشار الشيخ إلى أن الزوجان سيُحاسبا أمام الله لكي ينصف المظلوم ويُعاقب الظالم.