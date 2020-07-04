يشهد هذا الشهر تشابكا في بعض الأمور

مهنياً: يشهد هذا الشهر تشابكا في بعض الامور ومضاعفات في معالجة اوضاع وثغرات متتالية تطالعك هذا الشهر مرحلة متقلبة تحمل إليك إرباكاً وضغوطاً إن الجو الفلكي لا يبشر بالكثير من التقدم والانفراج، بل قد يحمل تراجعاً وتعباً وصراعاً. فالضغوط الشخصية والتقلبات ستتم في عقر دارك او مكتبك فكن متنبهاً وتجنب الوقوع في الأزمات. الوقت غير مناسب لتقديم خدماتك أو التبرع للقيام بأعمال جبارة اذ ان وجود الشمس في برج خصمك السرطان في مربع مع برجك يولد طاقة سلبية بالاضافة الى خسوف القمر يوم 5 في مواجهة برجك من الجدي ما يجعلك تفقد اعصابك لكن الخبر الابرز هذا الشهر هو انتقال المريخ الى برجك استثنائيا لغاية نهاية السنة ما يجعلك اكثر حيوية ونشاطالكن عودة زحل الى الجدي يعاكس المريخ من بج وقد يولد بعض التنافر في حين ان عطارد في السرطان في مواجهة برجك يجعل نقاشاتك ومفاوضاتك معقدة انصحك الالتزام بجدول أعمالك اليومي بدون إضافات جديدة. ويكون نافعاً التخفيف من بعض الواجبات. لكن لحسن الحظ وجود الزهرة في الجوزاء يلطف الاجواء ويجعلك تنعم بطوالع فلكية ايجابية لذلك لا تتسرع ولا تتهور ولا تتخذ قرارات مفاجئة بل يجب ان تتريث وان تعط نفسك وتعطي الكواكب فرص ثانية وثالثة أو أكثر. عليك بتجنّب المواجهات لأن أي نتيجة خلالها لن تكون لصالحك. تنشغل بمسائل روتينية مربكة وعلى الأرجح لا تستحق كل التوتر والانفعال لكنني أدعوك الى عدم تأزيم أي مسألة حالياً.

عاطفياً: في الحب تبدو مندفعاً ، متسرّعاً، متحمّساً ، وقد تحتاج إلى تغيير وإلى مناخ جديد. يناسبك كوكب الزهرة من الجوزاء فتتفق مع الشريك أو تعيش مغامرات جيّدة، تمازح البعض وتتعرّف إلى البعض الآخر، تسعد بقرب مَنْ تحبّ أو تتعرّف إلى حبيب جديد إذا كنت خالياً. من غير المستبعد أن تحتفل بمناسبة في هذا الشهر وتكون مفرحة وسعيدة جدّاً، وقد تتعلّق بأحد الأولاد أو الأشقاء أو الشقيقات. كما تشير الكواكب إلى اجتماع كبير في منزلك يوحي بالإيجابيّة المطلقة. قد تعقد صداقة حلوة ومؤثّرة وغنيّة، وربما تتواطأ مع أحد الأشخاص على مشروع مهمّ وتبقي الأمر سرّاً. أمّا إذا كنت تتعاطى الشأن العام، فقد تلتقي مع أحدهم على أفكار مميزة لإيجاد حل لأزمة عامة، أو لتحليل ما يحصل في هذه الأثناء في أحد البلدان أو إحدى المناطق من العالم، ويكون اللقاء الفكري مدخلاً إلى علاقة عاطفية ربما.

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