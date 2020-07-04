مهنياً: يرافق الحظ خطواتك وتنقلاتك ويأتيك الدعم في الوقت المناسب فتتحسن ظروف العمل وتقوى فرص النجاح، مع انتقال زحل من مواجهة برجك من الدلو وتعاود السيطرة على شؤونك الحياتية كما ترتفع معنوياتك وربما تتلقى معلومات جيّدة تشجعك على التحرّك لاستعادة موقع أو اتخاذ خطوة ويناسبك تكثيف العمل في الأسابيع الثلاثة الأولى. بحيث ان هناك عوامل فلكية ممتازة هذا الشهر تفتح أمامك أبواب الحوار والسفر والارتباطات الواعدة. إن موقع الشمس في برج السرطان حتى تاريخ 22 يجعل الفترة الأولى هذه مناسبة لكل أنواع التواصل مع محيطك. ستدفعك مواقع الكواكب الى توسيع دائرة العلاقات العامة سوف تتقدم بثقة ولكن دخول المريخ الى الحمل ليستقر فيه حتى نهاية السنة يخفف من اندفاعك ويجعلك تميل الى السلبية لا تتصرف بعشوائية عن سابق تحضير وتصميم. الوقت ثمين واستثنائي فلا ترتجل إلاّ إذا كنت مضطراً. إجتهد واعط أفضل ما لديك. الحظوظ قوية فلا تلته. تتمتع بدعم من تحتاج إليه فلا تخجل من طلب المساعدة. تملك القدرة على المفاوضة الذكيّة وعلى لعب دور الوساطة الماهرة. تكثر الزيارات واللقاءات والاتصالات فليكن لك فيها دور بارز.

عاطفياً: ستكون الفرص والحظوظ قوية ومثمرة، تحت تأثير الزهرة من برج الجوزاء وقد تلعب دوراً رئيسياً عل مختلف المستويات وتحظى بنتيجة أكبر من التوقعات.يتحدث الوضع

العاطفي والعائلي عن الصداقات وعن العلاقات المستقرة بحيث ان لقاء الزهرة مع الشمس من الجوزاء يجعلك تحظى باهتمام المحيط وبصداقات غنية جدا توفر لك الطمأنينة والدعم تشعر بحماسة وتنظر الى الحياة بإيجابية وعزيمة الامر الذي لا بدّ وان ينعكس على علاقتك العاطفية بشكل ايجابي ويغذي الأجواء الرومانسية ويشجّع على المصالحة والتلاقي اذا كنت وحيدا فقد تجد نصفك الاخر او تعود للقائه بعد فترة من الغياب بالاجمال انه شهر جيد ومميز عاطفيا وغني بالمشاعر الصادقة الدافئة والنوايا الحسنة ولا بدّ ان تلتقي بمن يلفت نظرك وإحساسك

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مميزة

تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 12 إلى الخميس 18 حزيران أحداث مميزة