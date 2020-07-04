منظف طبيعي للبشرة.. إليك أهم استخدامات خل التفاح التجميلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
يعد خل التفاح من أهم المنتجات الطبيعية التجميلية التي يتم الاعتماد عليها لتنظيف البشرة، وعلاج مشكلاتها المتعددة، خاصة أنه يتم إضافة أحماض الفاكهة الموجودة في التفاح ، مثل حمض الأسيتيك وحمض الماليك، الذين لهم خصائص علاجية وتجميلية عدة.
وللتعرف على فوائد خل التفاح للبشرة، وكيفية استخدامه، وضوابطه.
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