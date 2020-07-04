مع انتشار قصص التحرش.. نصائح للفتيات لحماية أنفسهن

علاقات و مجتمع

انتشرت عبر الإنترنت مئات القصص حول تحرش أحد الشبان بالفتيات وابتزازهن سواء في الشارع أو على الانترنت بصور لهن، بالإضافة إلى مواقف جمعت هذا الشاب، والذي عرف بـ "الشاب المتحرش" بالفتيات جعلتهن يعجزن عن الرد سواء بسبب الخوف أو جهلا بطرق الحماية من التحرش.

وقدم موقع "دكتور أوز الأمريكي" الشهير 5 أساليب يمكن للفتيات حول العالم تطبيقها في الشارع، في حال تعرضهن للتحرش يستعرضها التقرير التالي.

إذا كنت قد تعرضت للتحرش الجسدي أو اللفظي، فبالتأكيد تعرضت لصدمة نفسية وعاطفية التي يمكن أن يسببها التحرش، لذا يجب أن تكون الفتيات أكثر يقظة وحذرًا عند الذهاب إلى الأماكن العامة.

احملي حقيبة دومًا

في الأماكن العامة، يكون الجزء الأكثر ضعفًا من جسمك هو منطقة المؤخرة أو الأرداف لأنه هو أيضًا الجانب الذي لا تراه الفتاة، ويمكن أن تكون حقيبة الظهر حاجزًا لحماية الظهر من محاولات التحرش الجسدي.

يستغل المتسللون الفرص حيث يمكنهم الوصول بسهولة أو دون عوائق إلى جزء من الجسم، حتى يتمكنوا من لمس الفتاة بطريقة تبدو عرضية أو غير مقصودة.

والهدف من حمل حقيبة الظهر هو جعل الفتاة غير ملائمة للمهاجمين المحتملين لاستهدافها، حيث سيتعين عليهم بذل جهد إضافي واضح للوصول إلى أسفل الحقيبة فقط للأرداف.

يمكن أيضًا ارتداء حقيبة الظهر عبر الجزء الأمامي من الجسم، في المواقف التي تكون فيها المنطقة الأمامية أكثر عرضة للخطر.

تحديد المواقع التي تقف فيها الفتاة

في المواقف الداخلية، اختاري مكانًا يمكنك فيه الوقوف مع ظهرك مقابل الحائط أو أي هيكل مادي مثل الطاولات.

على سبيل المثال، عند صعود المصعد، قفي بالقرب من أي من الجدران الثلاثة إن أمكن، أو إذا كنت تنتظرين الحافلة أو المترو، ابقي داخل محطة الحافلات أو المترو مع ظهرك للحائط.

استخدمي ذراعيك للحماية

يعد وضع ذراعيك أمام صدرك أحد الطرق لدرء محاولات التحرش المحتملة.

إذا كان عليك التمسك بعمود أثناء ركوب المترو أو الحافلة المكتظة بالركاب، ابقي ذراع واحدة على صدرك.

تجنبي التمسك بالقضبان المعلقة، تمديد الذراع لأعلى سيترك جانبك الأمامي مكشوفًا دون حماية.

أبق ذراعيك عند أدنى مستوى وقريبًا من جسمك قدر الإمكان.

عندما تقفين في طابور مع اتجاه ظهرك لشخص غريب، يمكنك إبقاء يديك خلف ظهرك للحماية.

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سماعات الأذن

يمكن استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس ضد التعليقات والمكالمات غير المرغوب فيها.

هدف المتحرشين لفظيًا هو جعلك تشعرين بعدم الارتياح، لأن ذلك يمنحهم إحساسًا بالسلطة عليك.

تغطية أذنيك سيجعلك هدفًا أقل جاذبية للمضايقين لأن أصواتهم تقع على آذان صماء، ومع ذلك، هناك أوقات يكون من الحكمة فيها إبقاء أذنيك دون سماعات حتى تتمكنين من البقاء متيقظة ومدركة لما يحيط بك.

استخدام الأشياء المادية للحماية

تعد قراءة كتاب أو استخدام هاتفك المحمول طريقة أخرى لوضع شيء بينك وبين متحرش محتمل، يمكن أيضًا وضع حقيبة كتف أو حقيبة عادية أمام جسمك كإجراء وقائي.

وجهي الكاميرا نحوهم

اعتاد الأشخاص الذين يستمتعون بتعريض أعضائهم التناسلية للغرباء على صدمة أو إزعاج ضحاياهم أو جعلهم يستديرون أو يبتعدون عن الخوف والاشمئزاز، هذه هي ردود الفعل العادية والمعتادة التي يحصلون عليها عندما يعرضون أنفسهم لأشخاص.

بدلًا من الارتداد عن الموقف، أخرجي الكاميرا، صوِّبيها نحوه وصوريه، من المرجح أن يتعرض المتحرش للترهيب إذا وجهت فريسته فجأة كاميرا إليه.

يمكن استخدام صورة أو فيديو كدليل ضدهم أو كطريقة للتعرف عليهم وتتبعهم، كما يمكن تحميله وتوزيعه عبر الإنترنت.

الإبلاغ عن التحرش الجنسي

إذا كان لا يمكن تجنب التحرش الجنسي أو منعه على الرغم من التدابير الوقائية، فإن الخطوة التالية هي الإبلاغ عن الحادث وطلب المساعدة.

تتيح الأدوات الرقمية الآن للضحايا إمكانية الإبلاغ عن المواقف في الوقت الفعلي، والإشارة فورًا إلى المساعدة.

للتواصل مع المجلس القومي للمرأة

يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، أو عبر البريد الإليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي: [email protected]

لتقديم شكوى للنيابة العامة

يوضح المجلس القومي للمرأة، أنه يمكن للضحايا التقدم بالشكوى إلكترونيا للنيابه العامة، حيث أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن، هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp"، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

‏https://docs.google.com/ forms/d/ 1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp 5PajmhjLEo3bhQuWA/ viewform?edit_requested=tru e

وذلك مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp"، مع ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

كما لزم التنبيه الى عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونياً إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة، وإذا تعذر على الشاكية تقديم شكواها إلكترونياً، فحقها مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرطة أو النيابة المختصة.

هذا ولا تُعْتَمَد الشكاوى التي تخرج عن اختصاصات النيابة العامة، ولا يُنْظَر إليها.

والشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "WhatsApp” بما تقرر بشأنها.