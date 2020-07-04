المكسرات.. أفضل وجبة خفيفة يمكن تناولها ليلا

صحة
أفاد خبراء أكاديمية ولاية نيويورك للتغذية وعلم التغذية "جونتان فالديس"، أن تناول مزيج من المكسرات تعتبر من الوجبة الخفيفة الأكثر فائدة في الليل.
ونقلت وكالة "سبوتينك" عن الخبراء، إنه يمكن تناول بعض الخبز مع ملعقة صغيرة أو كبيرة من زبدة الفول السوداني، بالإضافة إلى الجبن والكرز الحلو واللوز والكاجو والجوز.
ونصح خبراء التغذية بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، منها الشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة، قبل النوم.
وذكر الخبراء أن التمثيل الغذائي يتباطأ في الليل، لذلك قبل الذهاب إلى الفراش، يجب اختيار وجبة خفيفة، بحيث يكون لدى الجسم الوقت لهضمها.
ويعتقد خبراء التغذية، أن الشعور بالجوع في وقت متأخر من المساء قد يكون إشارة على نقص التغذية أثناء النهار، وقد يكون تناول الوجبة الخفيفة الليلية رد فعل من الجسم على الإجهاد، التجارب العاطفية، عادة أو حتى الملل.
وأوصى الخبراء بتناول الطعام كل 3-5 ساعات خلال اليوم، وأن يكون الإفطار عالي السعرات الحرارية مع ما يكفي من الألياف والبروتين.
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