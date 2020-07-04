"القومي للمرأة": على الفتيات التحرك قانونيا فور التعرض للتحرش

علاقات و مجتمع

شددت الدكتورة أمل توفيق رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، على أن المجلس يدعم السيدات في مصر بمختلف المجالات، مناشدة كل فتاة وسيدة بمصر في حال تعرضها لأزمة مثل قضية الشاب أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش واغتصاب عدد من الفتيات، أن تتوجه فورًا لمكتب النائب العام أو تلجأ لمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة الذي سيتحرك فورًا لإنقاذها، لأنه بدون بلاغ لن يكون هناك قضية للتحرك بها.

وقالت الدكتورة أمل: "محتاجين البنات تتشجع وإحنا هنكفل لهم كل السرية الممكنة وإنه مفيش معلومة ممكن تطلع عنها، وبندعمها نفسيتها تكون أحسن وتاخد حقها وغيرها ميتأذيش".

Advertisements

وأضافت الدكتورة أمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN" أنه فيما يخص قضية الشاب أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية فقد تقدم عدد من الفتيات ببلاغات رسمية لمكتب النائب العام ولكن العدد غير معلن حتى الآن، مؤكدة أن التحرش ليس مفهومه مجرد التلامس، مثلما يحدث بالشارع فقط، ولكن هناك صور عديدة للتحرش، "التحرش في الشارع كلنا عارفيته، تلامس، نظرة، شتيمة، لفظ خارج أو ما شابه".

وأوضحت أن قضية طالب الجامعة الأمريكية هي قضية ابتزاز أكثر من كونها قضية تحرش "كان بيبتز البنات بحاجات إما باعوها له أو هو عملها لإبتزازهم، مشيرة إلى أن سبب ما حدث هو خوف الفتيات وقلقهن، ولذلك على الأهالي أن يتحدثوا مع فتياتهم ومعرفة كل التفاصيل عما يدور ويجري معهن، وعدم تركهن للخوف والقلق من مصارحتهم".

وتابعت رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، "أول مرحلة خوف للفتاة في تلك المواقف تكون من الأهل أو عليهم"، مشددة على أن الفتاة التي تتعرض للاغتصاب والتحرش تظل تعاني نفسيًا طوال حياتها إذا لم تستطيع أن تأخذ حقها.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة متواجد مع الجهات الأمنية، لمساندة كل الفتيات والسيدات، منوهة عن الرقم 15115 وهو الخط الساخن الذي يتلقى شكاوى الفتيات ويدعمها ويوجهها قانونيا، بالإضافة لرقم 01007525600.

وأشارت رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة أن مكتب الشكاوى سبق وأن تلقى شكاوى ممثالة لواقعة طالب الجامعة الأمريكية "بيجلنا بس مش بالهالة الكبيرة دي.. حوادث بسيطة زي واحد بيتعرض لبنت ولكن مبتبقاش شكوى جماعية".

ووجهت رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، رسالة لكل فتاة ولكل طفلة وطفل، أن يتعاملوا مع السوشيال ميديا بحرص كبير وبخوف وألا تكون كل المعلومات متاحة على مواقع السوشيال ميديا حتى لا يتلاعب بهم أي شخص ويتعرضوا للإبتزاز.