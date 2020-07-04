سلمى أبو ضيف: تعرضت للتحرش من دكتور وسواق أتوبيس

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة سلمى أبو ضيف، في مقطع فيديو، نشرته على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عن تعرضها للتحرش الجنسي، وذلك على خلفية تعليقها على قضية اتهام شاب بالتحرش واغتصاب 100 فتاة.

وبدأت "أبو ضيف" حديثها قائلة: "أنا حابه أتكلم عن الولد اللي تحرش واغتصب كذا بنت.. لأنه موضوع يهمني ويهم كل البنات اللي موجودة في مصر".

وأضافت: "مفيش بنت أعرفها متعرضتش للتحرش من صُغرها لحد دلوقتي"، واصفة بعض الوقائع بأنها "يصعب تصديقها".

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وتابعت، أنها تعرضت للتحرش في مرحلة الطفولة على يد طبيب، موضحة: "هو شاف إني بنت صغيرة وهو دكتور، فيبقى عنده الحق إنه يقرب مني بطريقة مش مريحة، ويحط إيده عليا، ومسكني بطريقة مش كويسة".

وأشارت إلى احتواء والدتها لها عند سردها موقف الطبيب معها، لتقرر الأسرة مقاطعته، وعدم التعامل معه نهائيًا.

وروت الفنانة الشابة، واقعة أخرى للتحرش بها في الطفولة، على يد سائق أتوبيس المدرسة، المستغل لصغر سنها، كما أنها ذكرت شعورها بالخوف والغضب، عند نظرات رجال مريبة لها على متن عربة "نص نقل"، خلال قيادتها السيارة قائلة: "وساعات كنت عايزة الأرض تنشق وتبلعني، وخفت أعمل حادثة من كتر ما أنا عايزة أبعد".

وطالبت ضحايا التحرش والاغتصاب، بأن يحكوا تلك الوقائع لعائلاتهم، وتقديم بلاغات رسمية، أو الاتصال بالخط الساخن المخصص لاستقبال تلك الحالات، كما وجهت رسالة إلى أسر الفتيات المعنفات بضرورة سماع بناتهن، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهن.