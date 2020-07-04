"أمهات مصر": المجلس القومي للمرأة يبذل جهدا كبيرا لحماية الفتيات

علاقات و مجتمع

طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد "أمهات مصر"، أولياء الأمور بالقرب من بناتهن ومصاحبتهن ومتابعتهن بشكل دائم، وذلك للحفاظ عليهن وحمايتهن من أي وقائع ابتزاز أو تحرش.

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وأضافت "عبير"، عضو المجلس القومي للمرأة، ردًا على واقعة تحرش شاب بما يقرب من 50 فتاة، أنه لابد أن يركز ويهتم أولياء الأمور ببناتهن، مثلما يجري التركيز على نوعية التعليم سواء كان ناشونال أو إنترناشونال، مستطردة: "إذا كانت هذه الوقائع صحيحة فلابد أن يحاسب هذا الشاب حساب عسير، ولكن هذا لا يجعلنا نتغافل عن تقصير أولياء الأمور في متابعة بناتهن".

وأكدت أن النيابة العامة كان لها دور عظيم في تشجيع الفتيات وأولياء الأمور علي كشف هذة الوقائع، من خلال البيانات التي أصدرتها في الفترة الأخيرة، ومطالبتها لأولياء الأمور بمتابعة أبنائهن وأن يرعوا الله فيهن، وهو أيضا ما يشجعهم على كشف وفضح أي وقائع ابتزاز أو تحرش.

وأشادت مؤسس اتحاد "أمهات مصر"، بالدور الهام الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، موضحة أن المجلس يركز ويهتم علي جميع الأمور والقضايا المتعلقة بالمرأة والفتيات ويقف دائمًا بجانبهن.