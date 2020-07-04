رانيا يوسف توجه رسالتها لضحايا الطالب المتحرش: "متخافوش.. وأنا أتعرض للتحرش يوميا"

علاقات و مجتمع

لازالت واقعة الطالب بالجامعة الأمريكية سابقًا، تثير الغضب بعدما روت فتيات عن تعرضهن للتحرش، بحسب زعمهن، وأعلن عدد من الفنانين والمشاهير تضامنهم مع الضحايا.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على الواقعة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، لتؤكد بأنها تعرضت للتحرش قبل ذلك، قائلة: "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل امرأه من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان".

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وتابعت "رانيا" في تعليقها: "حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح".

وأوضحت الفنانة رانيا يوسف، أنها تواجه التحرش اللفظي يوميًا، قائلة، "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميًا عبر منصات حسابتي الرسمية وأيضًا الإيميل الخاص، الذي تأتي عليه أعداد كبيرة من الرسائل التحرش اللفظي".

واستطردت "رانيا" في تعليقها: "يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان.. عملها.. المواصلات.. وغيرها.. وأيضًا عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

واختتمت الفنانة رانيا يوسف، تعليقها قائلة: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبرة للجميع ويكون رادعًا.. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورًا عنه".

ولايزال الجدل حول واقعة الطالب السابق بالجامعة الأمريكية مستمر، حيث تصدر هاشتاج ياسم الطالب المتحرش تريند "تويتر"، وتدخلت بعض الجهات في القضية، منها المجلس القومي للمرأة الذي أعلن عن مساندته للضحايا.