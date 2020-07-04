حظك هذا الأسبوع.. تحذير للجوزاء ونصيحة للعقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: تشعر بالتردد والحيرة وعدم الاستقرار.

مهنياً: تمتلك القدرة على عرض رأيك بطريقة لطيفة دون أن تضطر لمواجهة وحدوث مشاكل بين زملائك في العمل.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: في هذا الاسبوع شريكك يتقرب منك أكثر ويتفهمك ويحاورك بطريقة جيدة وإيجابية.

مهنياً: أنت شخص يمتلك الكثير من المواهب، فكر في استغلالها جيدا.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: كن حذرا من المشاكل العاطفية والشعور بالاحباط، لذا فكر جيداً في حلول لكسر الروتين بينكما.

مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، تستطيع إيجاد فرصة العمل التي طالما بحثت عنها وحلمت بها كثيرا.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: تساعد شريكك على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه، ما يقربك منه أكثر.

مهنياً: أنت متفائل وتسعى دائما لتقديم الأفضل وسوف يلاحظ رؤسائك هذا الإجتهاد ولن يضيع تعبك.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: شعورك بالإرهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعك إلى البعد عن شريك حياتك.

مهنياً: تمتلك القدرة على تحقيق أهدافك، لذلك عليك التخلص من القلق الزائد المسيطر عليك.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: تسير الأمور على ما يرام مع شريكك، حيث تستطيع تقبل أفكاره وملاحظاته حتى لو كانت قاسية.

Advertisements

مهنياً: الأفكار لا يجب أن تكون سخيفة لمجرد إنها ليست أفكارك، لذا يجب أن تتحلى بالتواضع للحفاظ على مشاعر الآخرين.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: في هذا الأسبوع، تشعر بتطور إيجابي بعلاقتك تجاه شريك حياتك.

مهنياً: أنت تعرف أهدافك وتستطيع اتخاذ القرارات سريعا، لذا تتمكن من القيام بمشروعك الجديد.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: تشعر بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي، وقد يحمل هذا الأسبوع زواجا للعازب أو رومانسية للمتزوجين.

مهنياً: عليك أن ترتاح حتى وإن كنت تستطيع العمل ليلا ونهارا، حتى لا تتدهور صحتك.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: عليك عدم إلقاء اللوم على شريكك، بل حاول إيجاد حلول لتقوية العلاقة بينكما.

مهنياً: ابحث عن راحتك الداخلية واستخدم طاقتك في المجالات المفيدة لك فيما يخص عملك.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: يسامحك شريك حياتك على تصرفاتك الحادة، لأنه يدرك تماما طيبة قلبك ونياتك الحسنة، لكن عليك معاملته بلطف.

مهنياً: تجد أفضل الحلول لأصعب المشاكل بسرعة وذكاء، وهذا ما يجعلك النجم اللامع والأنجح بين زملائك.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: في هذا الأسبوع، لا تتسرع، حاول ان تتفهم وجهة نظر شريكك وأن تستوعب أفكاره المعاكسة لشخصيتك.

مهنياً: تحاول تحقيق هدفك بطريقة عدوانية وعنيدة، ما يجعلك تشعر بالتوتر، لذا يجب إعادة التفكير فيما هو مهم بالنسبة لك.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: ترغب في السيطرة وفرض رأيك، ما يؤدي هذا الأسبوع إلى الاصطدام مع شريكك.

مهنياً: في هذا الأسبوع، تستطيع الوصول لحل لنزاعاتك مع زملاك في العمل قبل أن تتراكم.