حظك هذا الأسبوع.. تحذير للجوزاء ونصيحة للعقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: تشعر بالتردد والحيرة وعدم الاستقرار.
مهنياً: تمتلك القدرة على عرض رأيك بطريقة لطيفة دون أن تضطر لمواجهة وحدوث مشاكل بين زملائك في العمل.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: في هذا الاسبوع شريكك يتقرب منك أكثر ويتفهمك ويحاورك بطريقة جيدة وإيجابية.
مهنياً: أنت شخص يمتلك الكثير من المواهب، فكر في استغلالها جيدا.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: كن حذرا من المشاكل العاطفية والشعور بالاحباط، لذا فكر جيداً في حلول لكسر الروتين بينكما.
مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، تستطيع إيجاد فرصة العمل التي طالما بحثت عنها وحلمت بها كثيرا.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: تساعد شريكك على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه، ما يقربك منه أكثر.
مهنياً: أنت متفائل وتسعى دائما لتقديم الأفضل وسوف يلاحظ رؤسائك هذا الإجتهاد ولن يضيع تعبك.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: شعورك بالإرهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعك إلى البعد عن شريك حياتك.
مهنياً: تمتلك القدرة على تحقيق أهدافك، لذلك عليك التخلص من القلق الزائد المسيطر عليك.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: تسير الأمور على ما يرام مع شريكك، حيث تستطيع تقبل أفكاره وملاحظاته حتى لو كانت قاسية.
مهنياً: الأفكار لا يجب أن تكون سخيفة لمجرد إنها ليست أفكارك، لذا يجب أن تتحلى بالتواضع للحفاظ على مشاعر الآخرين.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: في هذا الأسبوع، تشعر بتطور إيجابي بعلاقتك تجاه شريك حياتك.
مهنياً: أنت تعرف أهدافك وتستطيع اتخاذ القرارات سريعا، لذا تتمكن من القيام بمشروعك الجديد.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: تشعر بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي، وقد يحمل هذا الأسبوع زواجا للعازب أو رومانسية للمتزوجين.
مهنياً: عليك أن ترتاح حتى وإن كنت تستطيع العمل ليلا ونهارا، حتى لا تتدهور صحتك.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: عليك عدم إلقاء اللوم على شريكك، بل حاول إيجاد حلول لتقوية العلاقة بينكما.
مهنياً: ابحث عن راحتك الداخلية واستخدم طاقتك في المجالات المفيدة لك فيما يخص عملك.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: يسامحك شريك حياتك على تصرفاتك الحادة، لأنه يدرك تماما طيبة قلبك ونياتك الحسنة، لكن عليك معاملته بلطف.
مهنياً: تجد أفضل الحلول لأصعب المشاكل بسرعة وذكاء، وهذا ما يجعلك النجم اللامع والأنجح بين زملائك.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: في هذا الأسبوع، لا تتسرع، حاول ان تتفهم وجهة نظر شريكك وأن تستوعب أفكاره المعاكسة لشخصيتك.
مهنياً: تحاول تحقيق هدفك بطريقة عدوانية وعنيدة، ما يجعلك تشعر بالتوتر، لذا يجب إعادة التفكير فيما هو مهم بالنسبة لك.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: ترغب في السيطرة وفرض رأيك، ما يؤدي هذا الأسبوع إلى الاصطدام مع شريكك.
مهنياً: في هذا الأسبوع، تستطيع الوصول لحل لنزاعاتك مع زملاك في العمل قبل أن تتراكم.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع.. تحذير للجوزاء ونصيحة للعقرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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