تجنبا لخطورته.. عادات يجب اتباعها للتقليل من احتباس الماء بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحدث احتباس الماء عندما تتراكم السوائل الزائدة داخل جسمك في الدورة الدموية أو داخل الأنسجة والتجاويف، ويمكن أن يسبب تورم في اليدين والقدمين والساقين.

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها محاربة وتقليل احتباس الماء في الجسم، كما أورد موقع "healthline" الطبي.

1- تناول الأطعمة قليلة الصوديوم:

يرتبط الصوديوم بالماء في الجسم ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل وخارج الخلايا، لذا إذا كنت تتناول وجبات غنية بالملح، مثل العديد من الأطعمة المصنعة، فقد يحتفظ جسمك بالماء، حاول تقليل تناول هذه الأطعمة.

2- زيادة تناول المغنيسيوم:

المغنسيوم من المعادن المهمة، بالإضافة إلى أنه يساعد في الحد من احتباس الماء في الجسم على الأقل للنساء اللاتي يعانين من أعراض ما قبل الحيض، وتشمل الأطعمة التي تحتوي بالمغنسيوم، المكسرات والحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة والخضروات الورقية الخضراء.

3- زيادة تناول فيتامين B6:

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وهي عبارة عن مجموعة من العديد من الفيتامينات، ويعتبر مهمة لتكوين خلايا الدم الحمراء للقيام بالعديد من الوظائف الأخرى في الجسم، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين B6 الموز والبطاطا والجوز واللحوم.

4- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

البوتاسيوم معدن يخدم العديد من الوظائف المهمة، بالإضافة إلى أنه يساعد على إرسال الإشارات الكهربائية التي تحافظ على توازن أداء الجسم الصحي، ويساعد أيضا على تقليل احتباس الماء بطريقتين، عن طريق خفض مستويات الصوديوم وزيادة إنتاج البول.

ويعد الموز والأفوكادو والطماطم أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

5- الماء:

يمكن الحد من احتباس الماء من خلال زيادة كمية المياه المستهلكة يوميا، عن طريق تناول 4-5 لترات يوميا، ما يؤدي إلى تحسين عملية الأيض والتقليل من احتباس الماء.

6- تجنب الكربوهيدرات المكررة:

يسبب تناول الكربوهيدرات المكررة إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم والأنسولين، ما يؤدي إلى احتفاظ جسمك بمزيد من الصوديوم من خلال زيادة إعادة امتصاص الصوديوم في الكلى، ويساهم في زيادة حجم السوائل داخل جسمك.