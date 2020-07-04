أفضل برايمر للبشرة الدهنية والمسام الواسعة... مثالي للصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 04:42 مساءً - تعتمد معظم النساء روتين مكياج يومي بسيط وغير معقد. إلا أن هناك خطوة إضافية وضرورية على صاحبات البشرة الدهنية عدم إهمالها، خصوصاً في الصيف، وينبغي إضافتها الى حقيبة مكياجهن فوراً، وهي البرايمر، فهو يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة وتقليص حجم المسامات الواسعة، مما يمنحك بشرة ناعمة وغير لامعة. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أفضل أنواع الباريمر للبشرة الدهنية والمسام الواسعة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Laura Mercier Pure Canvas Primer Blurring

Laura Mercier Pure Canvas Primer Blurring



إذا كنت تميلين الى استخدام منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات المكياج التي تحتوي على السيليكون، فلا تترددي في تجربة هذا البرايمر من علامة لورا ميرسييه Laura Mercier. فتركيبته القائمة على الماء مصنوعة من السيليكون، تعمل على تقليص حجم المسامات الواسعة، وكبح الزيوت الزائدة التي تنتجها البشرة الدهنية.

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Neutrogena Shine Control Matte Primer + Serum

Neutrogena Shine Control Matte Primer + Serum



إن هذا البرايمر من نيتروجينا Neutrogena مثالي للبشرة الدهنية، فهو يتميز بتركيبته الخفيفة التي تشبه السيروم، والتي تشتمل على بروتين الأرز الذي يمتص الزيوت الزائدة والدهون الموجودة على سطح البشرة، فيمنحها مظهراً ناعماً وغير لامع لساعات طويلة.



Tatcha The Liquid Silk Canvas: Featherweight Protective Primer

Tatcha The Liquid Silk Canvas: Featherweight Protective Primer



إن هذا البرايمر متعدد المهام، فإضافة الى أنه يجعل البشرة كالقماش الناعم ويمنع البشرة الدهنية من التحول الى بقعة دهنية، فهو أيضاً يحمي وجهك من الآثار الضارة للتلوث، وذلك بفضل تركيبته التي تشتمل على خلاصة الحرير التي تخلق حاجزاً خفيفاً وواقياً لحملية الجلد، ومستخلص الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة.

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Fenty Beauty Pro Filt'r Mattifying Primer

Fenty Beauty Pro Filt'r Mattifying Primer



إن أفضل طريقة لمنع سيلان المكياج والحفاظ عليه ثابتاً لساعات طويلة، هي استخدام هذا البرايمر من فنتي Fenty Beauty Pro Filt'r Mattifying Primer. فهو يتحكم بلمعان البشرة وكبح الإنتاج الزائد للدهون والزيوت على البشرة، وذلك بفضل تركيبته الغنية بنبات الصبار الأزرق. إضافة الى أنه يجعل الفاونديشن والكونسيلر ثابتاً طوال النهار.



Dr. Brandt Pores No More Pore Refiner Primer

Dr. Brandt Pores No More Pore Refiner Primer



إن كمية بحجم حبة البازلاء من هذا البرايمر، كفيلة بإعداد بشرتك بأفضل طريقة لاستقبال كريم الأساس والكونسيلر. حيث أن حمض الساليسيليك الموجود في تركيبته، يعمل على تهدئة التهابات البشرة، وكبح إنتاج الزيوت الزائدة، وتقليص حجم المسامات الواسعة.

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