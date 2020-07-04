أظافر عيون القطة الموضة الأبرز حالياً... هذه طرق اعتمادها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 04:42 مساءً - تعد أظافر عيون القطة إحدى أبرز صيحات الأظافر حالياً، فإذا كنت من عشاق فن الأظافر، فلا بد أنك تطمحين الى تجربة هذه الموضة الرائجة جداً، لا سيما أنها تمنح أظافرك مظهراً مميزاً يلفت الأنظار الى يديك ويزيد أظافرك جمالاً. وفي هذا المقال، نرصد لك طرق اعتماد موضة أظافر عيون القطة، لتعتمديها خلال هذا الصيف وتعززي من جمال أظافرك.



أظافر عيون القطة بالأخضر والأزرق

أظافر عيون القطة بالأخضر والأزرق



يتحد المناكير باللونين الأخضر والأزرق لإضفاء مظهر حيوي وجذاب على أظافرك، مع لمسة براقة تجعل أظافرك كحبات الزمرد. علماً أن هذه الأظافر ملائمة للمناسبات والسهرات، لا سيما إن كنت ترتدين فستاناً باللون الأبيض أو الأسود أو الفضي.

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أظافر عيون القطة باللون الأزرق

أظافر عيون القطة باللون الأزرق



اللون الأزرق هو لون صيفي بامتياز، لذلك يشكل خياراً رائعاً لاعتماده في موضة أظافر عيون القطة. امزجي بين اللون الأزرق الملكي والأزرق الفاتح لتحصلي على أظافر حيوية بألوان البحر والشاطئ.



أظافر عيون القطة باللون الأسود والكرزي

أظافر عيون القطة باللون الأسود والكرزي



يلتقي اللونين الأسود والكرزي في موضة أظافر عيون القطة، ليجعلان أظافرك تحفة فنية رائعة. فإذا كنت على موعد مع مناسبة قريبة أو حفل زفاف، فلا تترددي في اعتماد أظافر عيون القطة باللون الأسود والكرزي، والتي ستجعل إطلالتك فائقة التميز والجمال.

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أظافر عيون القطة باللون الأزرق المعدني

أظافر عيون القطة باللون الأزرق المعدني



من المؤكد أن اللون الأكثر جمالاً وتميزاً هو الأزرق المعدني، بالتالي سيكون خياراً رائعاً لاعتماده مع موضة أظافر عيون القطة، وهو مثالي لصاحبات البشرة الداكنة والفاتحة على حد سواء. ومن خلاله تحصلين على أظافر متألقة تلفت الأنظار إليك.



أظافر عيون القطة باللون الذهبي الغليتر

أظافر عيون القطة باللون الذهبي الغليتر



تجتمع موضة الغليتر الرائجة جداً هذا الصيف، مع موضة أظافر عيون القطة، ليجعلان أظافرك براقة كالأحجار الكريمة، ومشعة

لتضيء يديك وأظافرك. وهي خيار رائع الى جانب فستان ذهبي أو أسود، لأنها تشكل توازناً رائعاً يكمل إطلالتك ويجعلها مثالية.

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