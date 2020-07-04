إطلالات فاتحة بموضة ٢٠٢٠ للمحجبات من نوران النادي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 04:42 مساءً - تبحث الكثيرات من الفتيات عن أحدث صيحات الأزياء، خصوصًا في فصل الصيف؛ إذ تتسم الملابس بالألوان المشرقة التي تعبِّر عن النشاط والبهجة، ولمُحِبَّات الأزياء ذات الألوان الباردة والفاتحة، ازدهرت عدة صيحات خلال عام ٢٠٢٠، جمعناها لكِ من وحي البلوجر والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي نوران النادي، فاستوحي منها ما يناسب شخصيتك وإطلالاتك في المناسبات البسيطة.



تنسيقات كاجوال باللون الزهري بدرجة "الأوف وايت"

تنسيقات كاجوال باللون الزهري



تأنقت نوران بعدة إطلالات أنيقة باللون الزهري بدرجة "الأوف وايت"، منها بنطال واسع زهري مع قميص أبيض بتصميم ناعم؛ لخيار فضفاض محتشم، ونسقت فستانًا رياضيًّا زهريًّا مزينًا بأكمام بيضاء مع بنطال وحجاب باللون الأبيض؛ لإطلالة أنثوية مذهلة، وارتدت بنطالًا من الساتان الزهري مع بلوزة ومعطف بقماش خفيف من الزهري، وظهرت بقميص أبيض مع بنطال واسع بدرجة "الأوف وايت"؛ لمظهر نقي وأنيق، وأطلّت بجمبسوت زهري مزين بالأبيض؛ لزيّ شبابي مريح مناسب للجمعات البسيطة.

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إطلالات اللون الأبيض لخيار مثالي في الصيف

إطلالات اللون الأبيض من نوران النادي



يُعَدُّ اللون الأبيض من أكثر القطع المناسبة لفصل الصيف، وذلك لقماشه البارد وبساطته، إضافةً إلى التنسيقات المنعشة التي يمكنك اختيارها معه، ولخيار بسيط في الصيف؛ تجمّلت نوران ببنطال الجينز مع قميص أبيض وحجاب ملون، وتزينت بفستان بطبقات ألوان: الأبيض والزهري والأخضر؛ لإطلالة مرحة.

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خيارات الفساتين بالألوان الباردة

خيارات الفساتين بالألوان الباردة



لصيف هادئ، ما عليكِ سوى اختيار فستان طويل بلون بارد مثل الأزرق الفاتح أو الأبيض والزهري، لإطلالة نهارية كاجوال تناسب النزهات الصباحية، وعن نوران فقد اختارت فستانًا ناعمًا باللون السماوي المزين بحزام قماشي للخصر، وتألقت بفستان أبيض بخطوط زرقاء وكشكشة بسيطة في الجزء العلوي للتصميم، وجاءت بفستان زهري مزين بنقط بيضاء مع بنطال أبيض ضيق، وآخر سماوي واسع مزين بحزام للخصر.

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لماذا نرتدي الألوان الفاتحة في الصيف؟

إطلالات اللون الأبيض من نوران النادي



تتساءل الكثيرات من الفتيات المهتمات بالموضة: لماذا تُعَدُّ الملابس المصممة بالألوان الفاتحة هي الأفضل في فصل الصيف؟ وإجابةً عن سؤالهن علميًّا، فإن كل لون من ألوان الملابس يمتص طول الموجة الموافق له، ويعكس الباقي، لتتحول هذه الطاقة الممتصة إلى حرارة، وفي حالة الملابس ذات الألوان الفاتحة أو البيضاء؛ فإنها تمتص فقط طول الموجة الموافق لها، ويكون شعاع طاقته منخفضًا، فتكون الحرارة التي يمتصها اللون الفاتح أقل، وما تبقَّى من الشعاع الشمسي تقوم بعكسه وتشتيته، أما اللون الأبيض فإنه يعكس الشعاع الشمسي بالكامل، لذلك هو أكثر الألوان ملاءمةً للارتداء في فصل الصيف.

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