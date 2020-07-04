أحدث ساعات نسائية فخمة بالألماس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 04:42 مساءً - تعتبر الساعات من أهم الإكسسوارات الأنيقة التي تهتمّ بها كل سيدة لما تضفيه من جمال ورقي على إطلالتها، فبالرغم من أن ساعات اليدّ لم تعد السبيل الوحيد لمعرفة الوقت إلا أنها تظلّ أحد أهم العناصر في عالم الإكسسوارت والجمال.

هناك الكثير من موديلات الساعات النسائية الفخمة بالألماس والأنيقة التي تواكب موضة عام 2020 للواتي تعشقن المجوهرات حيث إنها تكمّل إطلالتها، ومن أهم أنواع المجوهرات والإكسسوارات هي الساعات والتي تحرص العديد من الفتيات على ارتدائها؛ لأنها تناسبهن فى جميع الأوقات والإطلالة سواء الرسمية أو الكاجوال.



الفخامة والرقي

ساعة بتصميم راقٍ من شانيل Chanel



لكل سيدة تبحث عن الفخامة والرقي والتألّق في المناسبات الخاصة، لا بدّ من اختيار ساعتها المزدانة بالألماس بكل مهارة وحرفية من أحدث تشكيلات الساعات الراقية من دور المجوهرات والساعات لعام 2020.

بإمكانها أيضاً التوجّه نحو الساعات المرصّعة بالألماس والأحجار الكريمة الملوّنة كأحجار الزمرّد على سبيل المثال لإطلالة تشعّ ترفاً ورفاهية.

تتميّز بعض الساعات النسائية الفخمة بإطار دائري كبير ومزخرف بأشكال النجوم المرصّعة بالألماس بأسلوب ولا أروع لإضفاء سحرٍ وبريقٍ على الإطلالة.

هناك العديد من التصاميم الرائعة لساعات اليدّ المرصّعة بقطع الألماس مصممة من المعدن الذهبي أو الجلد الناعم وأخرى منقوشة بأرقى النقشات، وقد تتمتّع بإطار باللون الفضي، ووجهها الدائري مزيّن بحبات الألماس اللامعة، بالإضافة طبعاً إلى الإطار الجلد الرمادي الداكن الناعم مع أن وجه الساعة دائري الشكل باللون الوردي الذهبي ومرصع بالألماس.



الأناقة وحدها تكفي

ساعة فاخرة من هيرميس Hermès



أما الأناقة فهي تتمثّل بساعات نسائية تضيف لمسة من السحر والجمال للإطلالة، والتي لها سوار ذهبي لامع ومزيّن بالألماس الأبيض. ولإطلالة كاجوال ما عليكِ سوى تنسيق ساعتكِ ذات سوار من الجلد الوردي ووجهها ذهبي اللون ومرصّع بالألماس أو ساعة بسوار من الجلد الأبيض المعرّق مع وجهها المستدير الذي يحتوي على حبّات الألماس حرّة الحركة.

للسيدة التي تعشق الأناقة والتصميم الفاخر ما عليها سوى اختيار ساعة تشبه شكل الثعبان لها إطار يلتفّ حول اليد ّمن المعدن ووجه الساعة باللون النبيتي، أو قد تكون مصمّمة من المعدن باللون الفضي مع الذهبي الوردي ومزيّنة بالألماس الأبيض.

أما الساعة التي تكون غاية في الجمال والشياكة، فهي ذات تصميم أنيق حيث إن لها سواراً من الجلد الأحمر ووجهها باللون الذهبي اللامع، وتلك الرقيقة يتم تنسيقها مع لوك كاجوال؛ لأنها ذات يدّ بدرجات الأخضر الداكن مع أن وجهها باللون الذهبي اللامع.

وأخيراً لا بدّ من الإشارة إلى موديلات الساعات التي تمتلك سواراً جلدياً بدرجات الأحمر الناري، ووجهها مرصّع بقطع الألماس لإطلالة مسائية أنيقة.



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