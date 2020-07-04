10 أعراض لـ"كورونا" تتشابه مع مشاكل صحية أخرى.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أعراض فيروس كورونا شائعة وواضحة، لكن هناك العديد منها قد تكون أيضا علامات لمشاكل صحية أخرى، نذكرها لكم بحسب ما نقل موقع "eatthis".

1- تهيج العينين:

فيروس كورونا يمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي العلوي ما يؤدي إلى تهيج العينين في بعض الأحيان، إلا أن الهواء الجاف والغبار والحساسية الموسمية والتعرض لأشعة الشمس هي أسباب شائعة جدا لتهيج العينين أيضا، ويمكن أن يكون بسبب حساسية الطعام، وأيضا من الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

2- ضيق التنفس:

من الأعراض الشائعة الأخرى لـ COVID-19 ضيق التنفس، ولكن ضيق التنفس يمكن أن يكون سببه تغيرات الربو وحالات القلب، بما في ذلك، قصور القلب والاستجابة الشديدة نسبيا للحساسية الموسمية وحساسية الطعام، بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض المرضى من ارتجاع حمضي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات ربوية يمكن أن تسبب ضيق التنفس.

3- الحمى:

عند الإصابة بالحمى يكون رد فعلك الأول هو الاعتقاد بأنه كورونا، فإن ارتفاع درجة حرارة الجسم ليس بالضرورة بسبب الفيروس، حيث إن الحمى غالبا ما تكون محاولة من الجهاز المناعي لزيادة درجة حرارة الجسم بحيث تساعده على مقاومة العدوى، غالبا ما تكون العدوى البكتيرية قد يكون سببا للحمى، وتشمل الأسباب الأخرى للحمى الإنهاك الحراري والتعرض للحرارة.

4- التعب والإرهاق:

بالإضافة إلى الحمى وضيق التنفس، التعب هو عرض شائع أيضا لكورونا، يقلق بعض المرضى، غير إن هناك العديد من أسباب الإرهاق، ومن أحد الأسباب الأكثر شيوعا هو قلة النوم.

بالإضافة إلى أن الالتهابات الشبحية من الأسباب الشائعة للإرهاق، وتشمل هذه العدوى الالتهابات الطفيلية المعدية المعوية، ومستويات عالية من العفن والسموم الفطرية في الجسم، والالتهابات المزمنة مثل مرض لايم.

5- فقدان الطعم والرائحة:

واحدة من العلامات المميزة كوفيد 19، هي فقدان الطعم أو الرائحة في حين أنه يمكن أن يحدث ذلك أيضا بسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا العادية، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو إصابة في الرأس، أو تغيرات هرمونية، أو مرض باركنسون ويمكن أن يحدث أحيانا بسبب نقص التغذية.

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6- الطفح الجلدي:

تم الإبلاغ عن طفح جلدي مع عدد قليل من مرضى الفيروس التاجي، ولكن ضع في اعتبارك أن للطفح الجلدي العديد من الأسباب الأخرى مثل، التهابات الجهاز الهضمي وحساسية الجلد وحساسية الطعام، وخاصة الجلوتين، يمكن أن يكون أيضا بسبب خلل في نظام المناعة، وفي بعض الأحيان يكون الإجهاد أيضا سببا للطفح الجلدي.

7- آلام في الجسم والعضلات:

يمكن أن يشير الجسم والعضلات المتألمين إلى الإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك، فأن هناك العديد من الأسباب الأخرى لأوجاع الجسم بما في ذلك الجفاف وقلة النوم والأنفلونزا العادية.

8- الغثيان والقيء والإسهال:

تعتبر مشاكل الجهاز الهضمي من الأعراض الشائعة نسبيا لفيروس كورونا، نظرا لأن الفيروس يمكن أن يهاجم أيضا الجهاز التنفسي العلوي ويؤثر أيضًا على الجهاز التنفسي السفلي، وعندما يحدث ذلك، يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال.

إلا أن الأسباب الأكثر شيوعا هي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، هناك بكتيريا تعيش في المعدة يمكن أن تسبب هذه الأعراض، تسمى Helicobacter pylori، وهناك أيضا حالتان حيث يكون هناك نمو زائد للفطريات أو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ الذي يمكن أن يؤدي إلى ألم في الجزء العلوي من البطن ويمكن أن يسبب أيضا الغثيان والقيء.

9- السعال:

شكوى أخرى شائعة جدا مع COVID-19 هي السعال الجاف، فهناك العديد من الحالات الأخرى، مثل نزلة البرد العادية يمكن أن تسبب السعال، بالإضافة إلى الالتهابات الفيروسية، فإن الالتهابات البكتيرية هي أسباب معروفة للالتهابات في مجرى الهواء، سواء في الرئتين أو الحلق، ويعد الارتجاع الحمضي والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن من الأسباب الشائعة للسعال.

10- الصداع:

من أعراض التي ارتبطت بـ COVID-19 الصداع، على الرغم من أن الفيروس يمكن أن يسبب الصداع، إلا أنه ينتج عادة عن مجموعة متنوعة من المشاكل، وتشمل، الجفاف والإجهاد وأحيانا الاكتئاب والربو بالإضافة إلى الحساسية الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من فئات الصداع التي تعتبر جوهرية في الدماغ بما في ذلك الصداع النصفي والصداع العنقودي، ويمكن أن يعاني المرضى أيضا من مشاكل في الجيوب الأنفية يمكن أن تؤدي إلى الصداع.

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