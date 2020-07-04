علاقات و مجتمع

طالبت الفنانة رانيا يوسف بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية قضية المتحرش ، المتهم بالتحرش واغتصاب عدد من الفتيات. Advertisements وغردت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر، وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الإجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا". وأضافت رانيا يوسف: "رسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا". ويتصدر هاشتاج باسم أحمد بسام زكي، موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ يومان بعدما دشنت عشرات الفتيات، حكايات تعرضهن للتحرش، كما كتبوا، من قبل أحمد بسام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. رانيا يوسف لـ"الفتيات": متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.