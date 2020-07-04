متباهية بـ"الشيب".. سوسن بدر: "مش مهتمة أمسح من بشرتي علامات السنين"

لايف ستايل

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة بالأبيض والأسود، من أحدث "فوتوسيشن" لها.

وتضمنت الصورة، إظهار تجاعيد الفنانة، وخطوط أسفل عينيها وأعلى الشفاه، والتي تعد من أبرز علامات الشيب.

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وعلقت سوسن بدر، على صورتها: "أنا من زمان قررت أحافظ على شكلى من غير ما أغيره.. بهتم ببشرتى.. بس مش مهتمة أمسح من عليها السنين"، مضيفة: "حابة أخلى شكلي في أفضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتي مش من 30 سنة.. صباح الخير".

وخلال أقل من 30 دقيقة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد عن 3400 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "جميلة في كل أحوالك"، و" الشيب زاد جمالك وحسنك"، و"أنتي أيقونة فعلًا في الجمال والفن والشياكة".