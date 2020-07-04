4 خلطات لتسهيل الانتقال من الشعر الأحمر إلى ألوان أخرى

لا شك أن لون صبغة شعر احمر هو من أكثر الوان صبغات الشعر توهجاً، جرأة وقوة على الإطلاق! لكن ورغم جمال هذا اللون إلا أن له عيوب حيث يصعب إزالة آثاره بسهولة في كل مرة يتم غسله بها، ويلوث أي أداة تستخدم في الشعر.

في بعض الأحيان، تتفاجئين بعد صبغ شعرك باللون الأحمر بأنه غير مناسب للون بشرتك ولا يبرز جمالك على الإطلاق، فتقررين التخلص منه على الفور. في حال تعرّضك لمثل هذه الظروف، لا تصابي بالضيق أو الإحباط لأنه يمكنك تغيير لون شعرك والتخلص من صبغة شعر احمر بخطوات بسيطة وطرق منزلية سهلة. الجئي اليها لتسهّل عليكِ عملية الانتقال من اللون الاحمر الى لون اخر.

4 خلطات لتسهيل الانتقال من لون الشعر الاحمر الى الوان أخرى

الجئي الى خل التفاح وصودا الخبز

هذه الوصفة تعمل على تلاشي صبغة شعر احمر تدريجياً حتى تختفي، لكن من عيوبها انها قد تسبب جفاف للشعر.

قومي بخلط نصف كوب ماء مع ملعقتين من صودا الخبز ثم رطبّي الشعر بالماء وضعي الخليط عليه لمدة تصل إلى عشر دقائق. بعدها يتم شطف الشعر بالماء الفاتر وفي وعاء آخر يتم خلط الماء والزيت العطري والخل ويشطف به الشعر مرة أخرى. لا تقومي بتكرار الشطف عدة مرات في نفس المرة ولكن يمكن تكرار الوصفة لعدة أيام متتالية لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

استخدمي اقراص فيتامين سي

قومي باستخدام اقراص فيتامين سي C الموجودة في الصيدليات حيث نقوم بطحنها حتى نحصل على بودرة ناعمة ووضعها مع الشامبو أو البلسم الخاص للشعر وتقليبها جيداً. قومي بدهن الشعر بالمزيج لمدة لا تقلّ عن الساعة ثم يتمّ غسل الشعر بالماء الفاتر ثم وضع البلسم. يمكن تكرار هذه الوصفة أسبوعياً حتى تزول الصبغة تماماً.

طبّقي عصير الليمون

قومي بعصر مقدار خمس حبات من الليمون ثم صفّي العصير من البذور واللب الموجود به. إفردي العصير على الشعر من جذوره وحتى أطرافه واتركيه تحت أشعة الشمس القوية والمباشرة لعدة ساعات قبل غسله. ستتفاجئين بعد عدة مرات من غسل الشعر بهذه الطريقة اذ تساعدكِ في التخلص من صبغة شعر احمر نهائياً.

اللجوء الى حمام الزيوت الطبيعية

قومي بخلط القليل من زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الخروع وزيت اللوز ولكن احرصي على تسخين الزيت بعض الشيء قبل استخدامه. دلّكي لمدّة دقيقة شعرك بشكل كامل بخليط الزيوت الطبيعية من جذوره إلى أطرافه، ولا تنسي فروة رأسك ايضاً. لفّي شعرك باستخدام منشفة مسخنة واتركي شعرك ملفوف بهذه المنشفة لمدّة 60 دقيقة، ثمّ اغسليه بشكل جيد. كرري هذه الطريقة مرّة كل أسبوع حتى تتخلّصي من لون صبغة شعر احمر بشكل نهائي فتحصلين على نتيجة مرضية

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نصائح تساعدك على صبغ شعركِ بنفسك بسهولة

- ابدأي باختيار صبغة شعر بجودة عالية حتى تتجنبي تعرض فروة رأسك للحساسية او تلف الشعر.

قومي بتمشيط شعرك الجاف جيداً بالمشط حتى تتخلصي من التشابك فيه.

جهزي قطع كبيرة من الالومينوم لاستعمالها بعد تطبيق الصبغة.

طبقي الفازلين على الرقبة، خلف الاذنين والجبين لتتجنبي تصبغها بالصبغة وقومي بتغطية ثيابك بغطاء حتى لا تتلطخ بالصبغة.

البسي القفازات المطاطية وافرغي محتوى عبوة الصبغة في وعاء واضيفي اليها الأوكسجين وامزجيها جيدًا لتحصلي على خليط متجانس.

قومي بتقسيم الشعر إلى عدة أقسام لتسهيل توزيع الصبغة عليه.

أضيفي الشامبو إلى أطراف الشعر الجافة عند وضع الصبغة، لأن ذلك سيقلل من تأثير الصبغة عليها، وبعد صبغ الشعر بالكامل، يجب تجنب صبغ نهايات الشعر الجافة. من المفضل قبل أن يشطف الشعر بثلاث دقائق، إضافة قطرتين من الشامبو إلى الصبغة المتبقية في الزجاجة، ومن ثم خلطها جيداً وتوزيعها على الأطراف.

- اتركي الشعر منسدلاً للأسفل بعد الصبغ، ورشي رذاذ الماء عليه بعد الانتهاء من توزيع الصبغة على الشعر بالكامل.

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