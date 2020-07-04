طاهر أبو ليلة يحتفل بمولد ابنته: باركولي على "جميلة".. ومتابعون: "خبي وشها"

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان طاهر أبو ليلة، بمولد ابنته "جميلة"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "أبو ليلة": "باركولي يا حضور، بعد ما مرت شهور، الله رزقنا مولوده جعلت حياتنا كلها نور، (جميله طاهر)"، وتابع حديثه بالدعاء لها: "اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بوالديها".

وأرفق الفنان الشاب، صورته بأزياء صيفية فاتحة اللون، وهو يحمل ابنته الرضيعة، مغمضة العينين.

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وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بآلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات المهنئة له، أبرزها: "هى فعلًا جميلة شكلها ملائكي"، و"هي دي اللي يتقال عليها زي الملايكة أما تشوفها.. ورداية تحلم تقطوفها"، و"خبي وشها علشان الحسد.. ربنا يحفظها من كل شر" .