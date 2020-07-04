طاهر أبو ليلة يحتفل بمولد ابنته: باركولي على "جميلة".. ومتابعون: "خبي وشها"

علاقات و مجتمع
احتفل الفنان طاهر أبو ليلة، بمولد ابنته "جميلة"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "أبو ليلة": "باركولي يا حضور، بعد ما مرت شهور، الله رزقنا مولوده جعلت حياتنا كلها نور، (جميله طاهر)"، وتابع حديثه بالدعاء لها: "اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بوالديها".
وأرفق الفنان الشاب، صورته بأزياء صيفية فاتحة اللون، وهو يحمل ابنته الرضيعة، مغمضة العينين.
وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بآلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات المهنئة له، أبرزها: "هى فعلًا جميلة شكلها ملائكي"، و"هي دي اللي يتقال عليها زي الملايكة أما تشوفها.. ورداية تحلم تقطوفها"، و"خبي وشها علشان الحسد.. ربنا يحفظها من كل شر" .
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