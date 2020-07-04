صور.. سارة التونسي تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي.. ومتابعوها: صدمتينا

لايف ستايل

فاجئت الفنانة سارة التونسي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، بالإعلان عن عمرها الحقيقي، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها.

وظهرت سارة، بأزياء سوداء فضفاضة، والتي تميزت بأنها منقوشة وذات لمعة بسيطة، كما أنها مكشوفة الصدر، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج بسيط، خلال إمساكها برقم 26، ضمن جلسة تصوير عيد ميلادها.

وعلقت الفنانة على صورتها، الكاشفة لعمرها، قائلة باللغة الإنجليزية: "أشكركم جميعا على أمنيات يوم مولدي.. أنتم حقا أعظم هدية".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت ما يتجاوز 1200 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "أنتي عندك 26 سنة بس إزاي!"، و"كل سنة وأنتي ملكة جمال الوطن العربي"، و"صدمتينا بعمرك الحقيقة".

يشار إلى أن الفنانة سارة التونسي شاركت في مسلسل "بـ 100 وش"، في السباق الرمضاني الماضي، وسط إرشادات من الجمهور بأدائها التمثيلي وجمالها.