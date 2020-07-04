المدافعون عن الطالب المتحرش: "اغتصب 100.. بس فيه 50 بمزاجهم"

علاقات و مجتمع

أثيرت مؤخرا، حملة واسعة ضد أحد الطلاب الذي درس سابقا في الجامعة الأمريكية، واتهم إلكترونيا بـ"التحرش والاغتصاب، والاعتداء الجنسي"، وتقول الصفحات التي دشنت عبر إنستجرام، إن عدد ضحاياه من الذكور والإناث تخطى عدده 150.

على الرغم من التسجيلات الصوتية وصور المحادثات، التي تثبت تحرشه واغتصابه لعدد من الفتيات، إلا أن هناك عدد من المدافعين عن الشاب، ومطالبين بمزيد من الأدلة، وذكر محاسنه.

في أحد التعليقات على "منشور" فضح هذا الطالب، قال شاب، "آه هو اغتصب بنات بس من الـ100 بنت دول، فيه 50 واحدة عطت بمزاجها"، وقال آخر، "ده واحد من مليون واحد بيغتصبوا بنات، متقلبوش عليه كلكوا، مش هتخلوه عبرة".

وكان اللافت أيضا، دفاع بعض الفتيات عنه، فقالت بنت، "لو متحرش بيكي أنتي أو حد من عيلتك مش من حقك تقولي عليه كدة"، وقالت أخرى، "مش من حق أي حد أنه يهزأه للدرجة دي وتدمروله نفسيته".

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ولم تقف التعليقات عند هذا الحد بل أن البعض قالوا إنه إذا انتحر سيكون بسبب الحملة ضده، "هو لما ينتحر كمان يومين هيبقى بسببك انتي واشكالك"، و"مهما كان الواد زبالة مش لازم تدموره نفسيا لحد ما يتنحر".

وقال تعليق آخر، "بلاش نفضحه من غير دليل كدةبندمره حرام ده أكيد برئ، في حاجة غلط بتحصل"، و"مش ناس عندها 16 سنة هي اللس هتقلب العالم وتخلي الرجالة متغتصبش بنات".

الجامعة الأمريكية تنفي انتساب الطالب لها

يذكر أن الجامعة الأمريكية أصدرت بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكدت بأن الطالب المذكور، لم يعد طالبًا لديها، إذ غادر الجامعة في العام 2018.

القومي للمرأة يتعاطف مع الضحايا من الإناث ويتابع القضية

وقال المجلس القومي للمرأة في بيان له، "قومي المرأة يعلن عن دعمه الكامل للفتيات ضحايا التحرش والاغتصاب ويهيب بسرعة الابلاغ عن الجرائم التي تم تداولها علي انستجرام".

وأضاف المجلس، "من منطلق دور المجلس القومي للمرأة في مساندة المرأة المصرية وحمايتها ودعمها للحصول على حقوقها التى منحها لها القانون، واستجابه منه لردود الافعال للفتيات والسيدات على البيان الأول الذي اصدره أمس والخاص بمتابعته لما أثير مؤخراً على موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام)، والذي دفع مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع انستجرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات يهيب المجلس القومي للمرأة بالفتيات والسيدات سرعة الابلاغ عن هذا الشاب وعدم السكوت خوفاً او التردد في الإبلاغ عنه وذلك حتى يحصل هذا الشاب علي عقابه وحماية فتيات اخريات من الوقوع ضحايا له أو لغيره".