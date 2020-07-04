الامارات | سميرة سعيد على تويتر: «عايزة أعيش»

شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد على تويتر: «عايزة أعيش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمقتطفات من آخر ألبوماتها «عايزة أعيش»، معلنة عن نيتها طرح عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الفنانة سميرة سعيد عن شكرها الشديد لمعجبيها، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء الجمعة: «بشكر الفانز لإرسالهم مقتطفات من آخر ألبوماتي عايزة أعيش.. دائما بتسعدوني بحبكم.. انتظروني قريبا».

على صعيد آخر، صورت النجمة سميرة سعيد فيديو كليب لأغنيتها «يوم من عمرنا»، التي طرحتها في ألبوم «عايزة أعيش» 2015، وأكدت إنها من أحب الأغاني إليها، وتم طرح الفيديو كليب عبر قناتها على «يوتيوب». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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