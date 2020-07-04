طرق تنسيق تنورة التول على طريقة النجمات ودور الأزياء

التنورة هي من دون شكّ من بين الموديلات التي لا تغيب عن ساحة الموضة، إذ أنها قطعة أساسية في خزانة كل مرأة تعشق الأنوثة والراحة. موديلات التنانير الرائجة في موسم ربيع وصيف 2020 اختلفت وتعدّدة، برزت من بينها تنورة التول. رغبةً منّا في مساعدتكِ في معرفة كيفية تنسيق الملابس مع هذا الموديل من التنانير، سنقدّم لكِ صور من دور الأزياء التي قدّمت هذا الموديل ضمن مجموعاتها لربيع وصيف 2020 إلى جانب صور نجمات وفاشينيستا اعتمدنه، يمكنكِ من دون شكّ أن تستوحي منها. كما سنكشف لكِ عن أبزر النصائح التي تساعدكِ في معرفة كيفية تنسيق الملابس مع تنورة تول.

صور تنانير تول من مجموعات ربيع وصيف 2020

قدّمت أكثر من دار أزياء موديلات من تنانير تول ونسّقتها بطرق مختلفة. أتت التنانير إمّا طويلة، إمّا متوسّطة الطول، إمّا تتميّز بالتفاصيل المبالغ بها إمّا ناعمة... إن كنتِ تتمتّعين بأسلوب ملفت، يمكنكِ انتقاء تنورة Oscar de la Renta التي تتميّز بالكشاكش الكبيرة للغاية وتنسيقها مع توب منمّق. هذا ويمكنك أن تستوحي من لوك عارضة أزياء Altuzarra. هذه الدار قدّمت تصميم من التول باللون الكوراي، مفرّغ بالتفاصيل الدائرية، وتمّ تنسيقه مع قميص بالتدرّج نفسه، للوك ملفت ومنعش في الوقت نفسه. كذلك، يمكنكِ أن تستلهمي من Brognano التي قدّمت تنورة تول باللون الأزرق ونسّقتها أيضاً مع قميص أزرق وإنّما مطبّع بالنقشات البيضاء المرحة. أمّا إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب البسيط، فيمكنكِ أن تستوحي من Rokh التي نسّقت تنورة تول طويلة مع تيشيرت على شكل بولو.

كيفية تنسيق تنانير تول على طريقة النجمات

لمعرفة كيفية تنسيق تنورة تول، يمكنكِ من دون شكّ أن تستلهمي من لوكات النجمات! استوحي من لوك سيرين عبد النور التي ارتدت في إحدى حلقات سهرانين معاكم بالبيت تنورة تول تميّزت بالكشاكش التي زيّنتها بالكامل، ونسّقتها مع تيشيرت وحزام خصر. هذا وانتعلت بوتس ذي طابع ذكوري، فتألّقت بلوك مشاكس وستايلش في الوقت نفسه. كذلك، يمكنكِ أن تستلهمي من لوك نادين نجيم التي ارتدت تنورة تول ونسّقتها مع بليزر وحزام رفيع، إلى جانب انتعال بوتس ذكوري. أمّا إن كنتِ تريدين التألّق بلوك كاجوال، فيمكنكِ أن تستوحي من إطلالة ميساء مغربي التي ارتدت تنورة تول باللون الزهري تميّزت بالكشاكش، ونسّقتها مع تيشيرت وسنيكرز باللون الأبيض. لإطلالة كاجوال شيك، يمكنكِ أن تستوحي أيضاً من لوك ديما الأسدي التي لجأت إلى تنورة تول وتيشيرت باللون الأبيض، مع ارتداء بليزر باللون الأحمر وحذاء بهذا التدرّج.

نصائح إضافية تساعدكِ في تنسيق الملابس مع تنورة تول

نصائح تساعدكِ في تنسيق الملابس مع تنورة تول للإطلالات الكاجوال

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في فصل الصيف، لا تتردّدي في التألّق بلوك كاجوال ومريح، وارتداء تنورة تول لتسليط الأضواء إليكِ! يمكنكِ تنسيق تيشيرت تتميّز بالنقشات المرحة مع تصميم من التول وانتعال سنيكرز معهما، كما يمكنكِ اللجوء إلى صندال مسطّح للوك منعش يليق بالأيّام الحارّة. هذا ويمكنكِ اختيار كاميسول وتنسيقها مع سترة دنيم وتنورة تول، لإطلالة كاجوال شيك. أمّا إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب المشاكس، فلا تتردّدي إذاً في تنسيق تنورة تول ميدي مع بوتس ذي طابع ذكوري وتيشيرت. ستحصلين من دون شكّ على إطلالة ستايلش وجميلة في الوقت نفسه!

نصائح تساعدكِ في تنسيق الملابس مع تنورة تول للإطلالات الرسمية

يمكنكِ من دون شكّ ارتداء تنورة تول في إطلالاتكِ الرسمية وذلك من خلال تنسيقها بطرق مختلفة مثل ارتداء قميص منمّق وانتعال ستيليتو ملفت. كذلك، لا تنسي إضافة الأكسسوارات إلى لوككِ مثل وضع اقراط جميلة وحمل حقيبة كلاتش عصرية. هذا ويمكنكِ مثلاً ارتداء بليزر وإغلاقها بواسطة حزام خصر رفيع، وتنسيقها مع تنورة تول وانتعال صندال على شكل مول.

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