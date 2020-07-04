تعرفي على طرق تنسيق "الشابوه الكاجوال" على طريقة رانيا يوسف

لفتت طرق تنسيق الشابوه الكاجوال أنظارنا هذه الفترة خصوصًا عند مشاهدة إطلالات رانيا يوسف في إجازتها الصيفية، حيث اختارت طرق تنسيق الشابوه الكاجوال بأساليب عصرية وشبابية مع اختيار اطلالات ملفتة للنظر، إليك طرق تنسيق الشابوه الكاجوال مستوحى من اطلالات رانيا يوسف في إجازتها الصيفية، لتختاري منها ما يعجبك.

لم تكتمل اطلالات رانيا يوسف في اجازتها الصيفية إلا من خلال اختيارها طرق تنسيق الشابوه الكاجوال التي تأتي بأقمشة القش البيج الفاتح. فتألقي بأسلوبها بموضة الشابوه الكاجوال الدائرية التي تأتي عريضة لتغطي فروة الرأس وجزء من الجبين. كما انتقي طرق تنسيق الشابوه الكاجوال البيضاء والمضلعة والتي تبرز أيضاً بشكل دائري من اطلالات رانيا يوسف في اجازتها الصيفية ونسّقتها مع التوبات العصرية والنظارات الشبابية البيضاء أيضاً.

وفي حال كنت تبحثين عن طرق تنسيق الشابوه الكاجوال لاطلالتك مع تسريحات الشعر الناعمة والمنسدلة، تألقي بالشابو الكاجوال البارز من اطلالات رانيا يوسف في اجازتها الصيفية مع اللون الاسود والخطوط الهندسية البارز على فروة الرأس لتحافظي من خلالها على نعومة الاطلالة بقطع تغطي فروة الرأس بشكل دائري مع القماش الصيفي والبارز بأسلوب ملفت.

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