بينهن هنا شيحة ونيللي كريم.. 15 صورة لأبناء فنانات تدهشك عند رؤيتها

علاقات و مجتمع

مواد مصورة، شاركتها الفنانة هنا شيحة مع متابعيها، عبرحسابها الرسمي على موقع إنستجرام، خلال حضورها حفل تخرج نجلها، وسط صدمة الجمهور، بأن الممثلة الشقراء الصغيرة سنا، لديها ابن في مرحلة الشباب.

لفتت "هنا" الأنظار في حفل تخرج نجلها، بتسريحة شعر إنسيابية، تحمل بعض التموجات، مع مكياج صباحي بسيط، أزياء صيفية قاتمة اللون.

ووجهت تهنئة لابنها خلال الفيديو: "أنا فخورة بيك جدا مش قادرة"، فيما وجه الفنان التشكيلي أحمد شيحة لآدم كلمة، متمنيا له أن يكون أفضل إنسان في العالم أجمع.

ولم تكن "شيحة" هى الفنانة الوحيدة التي فاجئت متابعيها بوصول ابنها إلى مرحلة الشباب، حيث سبقها العديد من الممثلات المصريات، التي يرصدهم "هن" خلال الفقرات التالية:

غادة عبد الرازق وروتانا

في 2011، بدأت الفنانة غادة عبدالرازق، في الإكثار من مشاركة صور ومقاطع فيديو مع ابنتها الوحيدة "روتانا"، وسط ذهول متابعيها، من اقتراب السن بينهما، دون أن تخجل الفنانة من الإفصاح عن إنجاب ابنتها لحفيدتين لها، معربة عن فخرها بذلك، مؤكدة في جميع حوارتها التلفزيونية على عشقها لهن: "فعلا أعز من الولد.. ولد الولد.. أحفادي أغلى حاجة في حياتي".

ولم يقتصر الأمر على مشاركتها لمواد مصورة مع ابنتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تظهر بصحبتها في العروض الخاصة، وبعض اللقاءات التلفزيونية، مثل: "حكايتي مع الزمان" على قناة "دبي".

وبررت "غادة" تقارب العمري بينها وبين ابنتها، بسبب زواجها مبكرا من والد روتانا، وإنجابها سريعا في مطلع العشرينات من عمرها.

"بقى أطول منها".. أنغام ونجلها عمر

في 2017، فاجئت الفنانة أنغام، جمهورها في حفلها بالساحل الشمالي، لظهور نجلها الأكبر عمر بحبها، يتجاوز كتفيه رأسها، بتظهر بجواره كأخت صغرى، في مشهد سبب رواجا واسعا على "سوشيال ميديا" حينها.

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واجتمعت الفنانة ونجلها، في العديد من المواد المصورة عبر حسابهما الرسمي "إنستجرام"، مرفقة بالعديد من عبارات المحبة والتقدير.

وفي مطلع العام الجاري، توترت علاقة أنغام ونجلها، بسبب زواجها من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، وحذفه جميع صوره، التي تجمعه بوالدته، ومهاجمته له، حيث وصفه في إحدى المرات بـ"المؤقت"، إلا أن تلك الزيجة لم تستمر، عقب إعلان الموسيقى رغبة أنغام في الانفصال في مارس الماضي.

"الولاد كبرت".. سميرة سعيد وابنها

منذ عدة سنوات، فاجئت المطربة سميرة سعيد جمهورها، بمشاركة صور مع شاب يافع طويل القامة، وسط صدمة متابعيها، بأن تلك الفنانة الشبابية النحيفة، صاحبة الإطلالات العصرية الشبابية، أنجنب رجلا في مرحلة الشباب.

تصطحب الفنانة نجلها، في العديد من المهرجانات والفعاليات الفن، من بينها، تواجده معاها خلال تصوير أغنية لصالح مرضى سرطان الأطفال في مصر.

بـ3 صور مع نجلها في مراحل عمرية مختلفة، احتفلت الفنانة نيللي كريم بحفل تخرج نجلها يوسف صبري في يونيو الماضي، مشاركةً جمهورها بالمواد المصورة، عبر "إنستجرام".

وظهرت "نيللي" بأزياء شتوية سوداء، خلال احتضان نجلها وتقبيله لها، والذي أطل ببدلة تحمل اللون القرمزي، بالإضافة إلى "روب" أسود، و"قبعة" قاتمة اللون، يطل بها الطلاب عند التخرج.

ونشرت الفنانة صورتان لها خلال حفل التخرج، بالإضافة إلى صورة واحدة أثناء احتضانها له في مرحلة الطفولة، معلقة باللغة الإنجليزية: "تهانينا يا حبيبي، حظاً سعيداً، نحن جميعاً فخورين بك، أيها العبقري الصغير غير العادي.. أنا أم فخورة".