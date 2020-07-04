اخصائية تحدد الأطعمة والمشروبات الواجب تناولها عقب التعافي من كورونا

صحة

رحلة ليست بالقصيرة ولا بالسهلة، تلك التي نجح خلالها المتعافون من فيروس كورونا المستجد في القضاء عليه، إلا أنه بعد التعافي تظهر تساؤلات عن الأطعمة الواجب المواظبة عليها، لتعزيز قدرات جهاز المناعة، وهو ما تجيب عليه خبيرة تغذية لـ "هن".

وقدمت الدكتورة نورا حسب الله، أخصائية تغذية علاجية، وعضو بحملة "أنتي الأهم"، خلال حديثها لـ"هن"، نصائح حول الأطعمة والمشروبات الواجب تناولها عقب التعافي من "كوفيد 19".

- تناول البطيخ والكنتالوب والخوخ والبرقوق، لاحتوائهم على نسبة عالية من المياه، مما يساعد على ترطيب الجسم، في ظل فقدان السوائل بسبب الطقس الحار.

- تناول الموز، لاحتوائه على البوتاسيوم، حيث إن قلة ذلك المعدن يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بـ "الكِرامب".

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- يجب تناول الفاكهة على معدة فارغة، حيث إنها تتخمر داخل الجسم، عن أكلها بعد الأطعمة والخضروات مباشرةً.

- يُنصح بتناول ثمرة واحدة فقط من كل فاكهة، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

- يفضل عدم طهي الخضروات، للحفاظ على قيمتها الغذائية، حيث تتسرب فوائدها إلى "شوربة" وتفقد مميزاتها.

- لابد من تناول سلطة مُعدة من خضروات طازجة، ويجب احتواء الطبق على 5 ألوان مختلفة، ويفضل أن يتضمن، الفلفل الملون والخس والجرجير والبروكلي.

- يفضل تناول اليانسون والقرفة والكركدية وكاموميل

- يجب عدم الإكثار من الشاي الأخضر، لاحتوائه على مادة الكافيين.