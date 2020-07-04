من هي الدكتورة ليلك الصفدي أول امرأة ترأس جامعة سعودية؟

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استكمالا لتمكين المرأة السعودية، أعلن وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيسا للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية.
وتخرجت الصفدي في جامعة ولونجونج، وحاصلة على دكتوراه علوم الحاسب الآلي 1998-2002، وماجستير علوم الحاسب 1993-1995، والتخصص في هندسة البرمجيات.
وتعد الدكتورة ليلك الصفدي، واحدة من أبرز الكفاءات العلمية المميزة في مجالها، وفقا لـ"العربية".
وشاركت الصفدي، بأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية، في مجالات البحث ذات الاهتمام مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتجاري، كما عملت كنائب الرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير 2020.
وعملت الصفدي كمدير تنفيذي لأكثر من 20 عامًا في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الاستراتيجية، إضافة إلى خبراتها المتراكمة في إدارة المشاريع.
وتملك الصفدي، سجلا ثابتا من النجاح في تحديد فرص الأعمال والشركاء الاستراتيجيين والأسواق والقنوات ذات الإمكانات الأكبر، كما مارست العمل على وضع خطط تنفيذية ناجحة في تطوير الاستراتيجيات، وتقييم المبادرات كجزء من برنامج التحول الوطني السعودي، وهي عضو في عدد من مجالس التوجيه والاستشارات.
كما عملت كمستشار المحافظ بالهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة السعودية الإلكترونية.
وهي عضو بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية.
يذكر أن الجامعة الإلكترونية، تضم طلابًا من الجنسين الذكور والإناث.
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