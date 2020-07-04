مطبخ

كتب: هن - 05:06 ص | السبت 04 يوليو 2020

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل شيش طاووق بانيه، من خلال برنامج "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل شيش طاووق بانيه أوراك دجاج مخلية خلطة شيش طاووق عصير ليمون زبادي ملح فلفل أسود زيت Advertisements صلصة طماطم دقيق بيض بقسماط زيت للقلى طريقة عمل شيش طاووق بانيه يتبل الدجاج بخلطة الشيش طاووق وعصير الليمون والزبادي والملح والفلفل والصلصة. يخلط الدقيق مع البقسماط. يغمز الشيش طاووق في البيض ثم البقسماط. ثم يقلى في زيت ساخن. ويقدم ساخنًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شيش طاووق بانيه.. بخطوات بسيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.