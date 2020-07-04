"الجدع اللي على حق يقول للتخريب لا".. مشروع تخرج فتيات إعلام للتوعية بأهمية وسائل النقل

علاقات و مجتمع

قررن الاختلاف بمشروع تخرج موقف جدعنة، للتوعية بأهمية المواصلات العامة، 8 فتيات اخترن خدمة المجتمع، من خلال مشروع تخرجهن.

شهور من البحث وإجراء الاستبيانات، للوصول إلى فكرة مشروع تخرج فتيات كلية الإعلام جامعة مصر الدولية، قسم دعاية وإعلان، "فكرنا في الحملة دي، علشان كنا عايزين نعمل حاجة تخدم المجتمع والمصريين".

لا لتخريب المواصلات العامة، الهدف الذي رفعه الفتيات القائمات على الحملة، التخريب موجود في المواصلات العامة بأشكال مختلفة، "ووصلنا أن اكتر حاجة بتتخرب في مصر هي المواصلات".

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يرجع اختيار اسم الحملة إلى معناين الاول موقف الباصات والثانى موقف المصريين تجاه الأشخاص المخربين للمواصلات العامة، حيث يعرف المصري بجدعنته، ومن حق كل مصري يركبوا مواصلات نظيفه، وفق حديث أمنية حسن ل هن.

"الجدع اللي على حق يقول لتخريب لا"، الشعار الذى رفعه طالبات اعلام أمنية حسن على، دعاء عبد الرحمن محمد، هانيا بهاء الدين، دينا نبيل احمد، ياسمين يسري فاروق، دانا عاطف عبد اللاه، بينار حاتم مشرفة، يسرا ياسر الجمل.

بدأت الفكرة منذ 4 أشهر، "من أول مرحلة بدأنا نسوق للفكرة من شهر على فيس بوك، لأن ده أكتر موقع تواصل اجتماعى نقدر نوصل فيه للناس، ونوصل رسالتنا، وكمان نوصل لهدفنا وجلنا دعم من ناس كتير"، وأطلقنا على اسم الصفحة موقف جدعنة.