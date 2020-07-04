علاقات و مجتمع
تحدث الفنان دياب عن حياته الأسرية والإنسانية، "أنا شخص مطيع زي أي راجل مصري، وبسمع الكلام جدا، ربنا رزقني بزوجة مكافأة ربنا ليا، ربنا يقدرني أسعدها، ووجودها في 2020 فرق معايا كتير".
وأضاف "دياب" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، "مريت في النص الأول من السنة بكام موقف قاسي جدا كانت أقوى مني كنت مرعوب منها وبشكر زوجتي إنها تحملتني لحد ما المواقف دي عدت واتحولت لنجاحات".
وواصل حديثه عن زوجته قائلا: " كانت بتحاول تعلمني حاجات لغاية دلوقتي منجحتش في المطبخ، بس ساعات بقعد اتفرج، بحب أدوق، وهي بتعمل حاجات حلوة وشاطرة في المطبخ، وأنا بعرف حاجات بسيطة بحكم إني قعدت 12 سنة لوحدي قبل ما اتجوزت".
كانت هذه تفاصيل خبر دياب عن زوجته: مكافأة ربنا ليا.. واستحملت أقسى سنة مرت عليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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