موديلات خلخال ذهب لتكمّلي إطلالتكِ بها هذا الصيف

الخلخال هو من بين التصاميم الرائجة هذا الصيف. من الممكن أن تجدي موديلات بسيطة، ناعمة وملفتة تتناسب مع كل السيدات مهما كان ذوقهنّ. لذلك، مهما كان ستايلكِ، ستجدين تصميم يتماشى معكِ. إن كنتِ تبحثين عن مجوهرات جديدة تناسب هذا الصيف، فلا تنسي انتقاء خلخال ذهب لتكمّلي إطلالتكِ به. اختاري إمّا ذلك بالذهب الأصفر، الذهب الأبيض أو الذهب الزهري. كوني واثقة، أنه باعتمادكِ لهذه القطعة من المجوهرات، ستضاعفين جاذبية إطلالتكِ. من هنا، جمعنا لكِ صور خلخال ذهب تلبّي الأذواق كافة.



طريقة تنسيق الخلخال على آخر موضة

في حال كنتِ تفضلين كل ما هو بسيط، ننصحكِ باعتماد خلخال ذهب Cleo Pyramid من Marli المرفق بحبة زرقاء على شكل هرم. كما ومن الممكن أن تختاري تصميم Kimberly Mcdonald المرفق بـ3 حبات الماس. هذان الخلخالان، رغم بساطتهما، سيضيفان رونق إلى إطلالتكِ. إضافة إلى ذلك، إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فمن الممكن أن تختاري موديلات خلخال ذهب ناعمة ومطعّمة بلمسة ملفتة من خلال التفاصيل. في هذا الإطار، ننصحكِ باختيار خلخال ميسيكا Move Uno المرفق بالشكل المستطيل المعروفة به الدار. كذلك، لا تترددي في انتقاء تصميم Pixie Shackle من Donna Hourani والذي يتّخذ شكل سوار حديدي مرفق بحبيبات اللؤلؤ: موديل أنثوي بامتياز، من الممكن أن تعتمديه في إطلالاتكِ كافة. كذلك، خلحال Hamsa من Aurate البسيط والمرفق بيد هندسية، يناسبكِ تماماً.

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من جهة أخرى، إذا كنتِ صاحبة أسلوب مرح، فأنتِ حتماً تفضلين موديلات خلخال ذهب منعشة وملفتة لهذا الصيف. في هذا الإطار، ننصحكِ باللجوء إلى التصاميم الملوّنة. من الممكن أن تختاري خلخال ذهب Rainbow من DangeRose الذي يتّسم بحبيبات الماس الملوّنة بتدرجات قوس القزح. كذلك، تصميم Antoine Saliba المرفق بأشكال ملوّنة سيضيف الإنتعاش إلى إطلالتكِ. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء، فاخترنا لكِ خلخال ذهب Giada من Eera. يتميّز هذا الأخير بلونه الزهري الصارخ وبشكله الذي يتّخذ شكل السلسال.

إضافة إلى ذلك، التصاميم المرفقة بأشكال تتدلّى منها، كفيلة بإنعاش لوككِ الصيفي أيضاً. من الممكن أن تختاري خلخال ذهب Kimberly Mcdoland الذي يتزيّن بحببيات الماس زرقاء. كما وتستطيعين انتقاء خلخال Seed Tassels من Kismet by Milka المرفق بأشكال مستطيلة، تضيف بريقاً على إطلالتكِ. لا تترددي أيضاً في شراء خلخال ذهب Cleo Charm من Marli الذي يتزيّن بحبيبات الماس وبأشكال هرم زرقاء.



أخيراً، في حال كنتِ تبحثين عن تصاميم خلخال ذهب عصرية، فجمعنا لكِ صور ستحاكي أسلوبكِ من دون شك. تجدين تلك التي تتّخذ شكل سلاسل تماماً كتصميم Jennifer Fisher الذي يتّسم بحلقاته المستطيلة وخلخال Shay الذي يمزج لون الذهب الأصفر مع الذهب الأبيض والذهب الزهري. إضافة إلى ذلك، ننصحكِ باختيار الخلخال غير الإعتيادي في تصميمه، أي ذلك الذي يأتي وكأنكِ تعتمدين خلخالين سوياً. في هذا الإطار، من الممكن أن تختاري إمّا خلخال ميسيكا My Twin 2 Roes الذي يتّخذ أسلوب الطبقات أو تصميم Kiku Pearls من Damas الذي يضم سلسال من الذهب الأصفر المزيّن باللؤلؤ وسلسال من الذهب الأبيض.