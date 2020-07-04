هل الدش البارد مناسب بعد الرياضة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: قال البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه إن الدش البارد غير مناسب بعد ممارسة الرياضة خلال فصل الصيف؛ حيث إنه يؤدي إلى نتيجة عكسية، في إجابة عكس كل ما نشر حول فوائد الماء البارد بعد ممارسة الرياضة.

وعلل الأستاذ بجامعة كولن الرياضية ذلك بأن الماء البارد يمثل إجهاداً للجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم مجدداً بدلاً من خفضها، أي بخلاف ما يرغبه الرياضي.

ولتجنب ذلك ينصح فروبوزه هواة الرياضة بالاستحمام بماء فاتر في البداية، ثم زيادة برودة الماء شيئاً فشيئاً.

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