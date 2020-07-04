توقعات الأبراج اليوم 4-7-2020: تحسن مالي لـ الثور واستقرار لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

على الصعيد العاطفي تحظى بليلة رومانسية مع الشريك

الثور

أوضاعك المالية في طريقها للتحسن، وتحصل على تقدير من المحيطين

الجوزاء

تخلص من الطاقة السلبية التي تسيطر عليك منذ فترة، واشحن عقلك بكل ما هو إيجابي

السرطان

أوضاعك المالية مستقرة، ويؤثر ذلك بالإيجاب على مزاجك العام

الأسد

ربما تقابلك مشكلات في العمل، اعلم أنها فترة وستمر ولن تدم طويلا

العذراء

كن مرنا كي تتخطى كل العقبات التي تقابلك، لا تقف في وجه الريح

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الميزان

يوم بعيد عن الضغوطات التي كانت مسيطرة عليك، استرخ واستمتع

العقرب

تتحسن حالتك العاطفية، فاجئ الشريك بعشاء أو هدية غير متوقعة

القوس

الحياه ليست وردية كما يصورها لك خيالك، توقع كل شيء كي لا تنصدم بالواقع

الجدي

توتر وضغوطات على الصعيد العاطفي، تريث في نقاشاتك والقرارات التي تفكر بها

الدلو

تتحسن حالتك الصحية تدريجيا بعد معاناة من التعب والإرهاق المستمر

الحوت

تحسن في الأوضاع المالية، وأعمال جديدة قد تكلف بها وتنجزها على أكمل وجه وتلقى التقدير