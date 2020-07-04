الامارات | #سياحة_بلادنا.. «راديسون بلو».. إقامة استثنائية وقيمة استرجاع 90%

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يوليو 2020
يقدم لك فندق راديسون، واجهة دبي المائية، الفندق ذو خمس نجوم، إقامة رائعة مع قيمة استرجاع تزيد على 90٪، تبدأ من 299 درهماً فقط للشخص. ويشمل العرض الإقامة مع وجبة إفطار والغداء في مطعم ذا لاردر، ووجبة عشاء في مطعم فايرليك غريل هاوس، مع دخول مجاني إلى المسبح والجيم. كما يقدم الفندق المزيد من المميزات الأخرى للضيوف مثل دخول الأطفال أقل من ست سنوات مجاناً، وبين سبع و12 سنة بنسبة 50٪ (حتى طفلين)، وترقية مجانية إلى فئة الغرفة التالية.
وهناك عرض خاص (البرانش عليك والإقامة علينا).
ويمكن للضيوف حجز البرانش يوم الجمعة في مطعم فايرليك غريل هاوس والغرفة في هذه الليلة ابتداءً من 249 درهماً فقط للشخص، حيث يمكنك الاستمتاع بإقامة مثالية في فندق راديسون بلو، واجهة دبي المائية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.