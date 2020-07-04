الامارات | #سياحة_بلادنا.. «راديسون بلو».. إقامة استثنائية وقيمة استرجاع 90%

شكرا لقرائتكم خبر عن #سياحة_بلادنا.. «راديسون بلو».. إقامة استثنائية وقيمة استرجاع 90% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يوليو 2020

يقدم لك فندق راديسون، واجهة دبي المائية، الفندق ذو خمس نجوم، إقامة رائعة مع قيمة استرجاع تزيد على 90٪، تبدأ من 299 درهماً فقط للشخص. ويشمل العرض الإقامة مع وجبة إفطار والغداء في مطعم ذا لاردر، ووجبة عشاء في مطعم فايرليك غريل هاوس، مع دخول مجاني إلى المسبح والجيم. كما يقدم الفندق المزيد من المميزات الأخرى للضيوف مثل دخول الأطفال أقل من ست سنوات مجاناً، وبين سبع و12 سنة بنسبة 50٪ (حتى طفلين)، وترقية مجانية إلى فئة الغرفة التالية.

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وهناك عرض خاص (البرانش عليك والإقامة علينا).

ويمكن للضيوف حجز البرانش يوم الجمعة في مطعم فايرليك غريل هاوس والغرفة في هذه الليلة ابتداءً من 249 درهماً فقط للشخص، حيث يمكنك الاستمتاع بإقامة مثالية في فندق راديسون بلو، واجهة دبي المائية.

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