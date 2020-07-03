"مش بس لمس".. 14 نوعا لـ"التحرش الجنسي"

علاقات و مجتمع

التحرش والاعتداء الجنسي، حديث الساعة حاليا، بين مجموعات الفتيات على موقع "فيس بوك"، فضلا عن موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بسبب شاب متهم إلكترونيا بالتحرش، والاعتداء على أكثر من 100 ضحية بينهن قصر.

وأنشأت صفحة خصيصا لنشر محادثات وتسجيلات صوتية تخص المتهم، وتبث "أونلاين"، وفيما يلي أنواع التحرش الجنسي المختلفة تفصيلا، بحسب موقع "خريطة التحرش الجنسي".

وهي المبادرة التي تهدف إلى محاربة التحرش وحماية الفتيات منه، وكذلك تقديم طرق الوقاية والتعافي بعده.

للتحرّش الجنسي أشكالًا مختلفة، وقد يتضمن شكلًا واحدًا أو أكثر في وقت واحد:

النظر

ويشمل التحديق أو النظر بشكل غير لائق إلى جسم شخص ما، أجزاء من جسمه أو عينيه.

التعبيرات

التعبيرات بالوجه التي تحمل اقتراحًا له نوايا جنسية، مثل: الغمز، فتح الفم، استخدام اللسان.

الندءات

مثل الصراخ، التصفير، الهمس، و أي نوع من الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية.

التعليقات

وتمثل إبداء ملاحظات جنسية عن الجسد، سواء ملابسه أو طريقة مشيه، أو تصرفه، أو عمله، وإلقاء النكات أو الحكايات الجنسية، أو طرح جنسي أو مسيئ.

الملاحقة والتتبع

تتبع شخص ما، سواء بالقرب منه أو من على مسافة، مشيًا أو باستخدام سيارة، بشكل متكرر أو لمرة واحدة، أو الانتظار خارج مكان عمل، منزل، سيارة.

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الدعوة لممارسة الجنس

طلب ممارسة الجنس، ووصف الممارسات الجنسية أو التخيلات الجنسية، طلب رقم الهاتف، وتوجيه دعوات لتناول العشاء أو اقتراحات أخرى قد تحمل طابعًا جنسيًا بشكل ضمني أو علني.

الاهتمام غير المرغوب به

التدخل في عمل أو شؤون شخص ما من خلال السعي لاتصال غير مرحب به، الإلحاح فى طلب التعارف والاختلاط، أو طرح مطالب جنسية مقابل أداء أعمال أو غير ذلك من الفوائد والخدمات.

تقديم الهدايا بمصاحبة إيحاءات جنسية، أو الإصرار على المشي مع الشخص أو إيصاله بالسيارة إلى منزله أو عمله على الرغم من رفضه.

الصور الجنسية

عرض صور جنسية سواء عبر الإنترنت أو بشكل فعلي.

التحرّش عبر الإنترنت

القيام بإرسال التعليقات، الرسائل أو الصور والفيديوهات غير المرغوبة أو المسيئة أو غير لائقة.

الرسائل الفورية، وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات، المدونات أو مواقع التواصل عبر الإنترنت.

المكالمات الهاتفية

عمل مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية.

اللمس

اللمس، التحسس، النغز، الحك، الاقتراب بشكل كبير، الإمساك، الشد وأي نوع من الإشارات الجنسية غير المرغوب بها تجاه شخص ما.

التعري

إظهار أجزاء حميمة أمام شخص ما أو في وجود شخص ما دون رغبته.

التهديد والترهيب

التهديد بأي نوع من أنوع التحرّش الجنسي أو الاعتداء الجنسي بما فيه التهديد بالاغتصاب.

التحرش الجنسي الجماعى

تحرش جنسى (شامل الاشكال السالف ذكرها) يرتكبها مجموعة كبيرة من الاشخاص تجاه فرد أو عدة افراد.