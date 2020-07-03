"اغسلوا وشوشكم بالكلوركس".. نصيحة فنانة مغربية تثير غضب متابعيها

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة المغربية أمينة العلي، جدل وغضب متابعيها، بسبب نصيحة ساخرة قدمتها أثناء ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على "إنستجرام"، وهو ما دفعها في النهاية لحذفه والرد على متابعيها.

وخرجت "أمينة" في البث المباشر تتحدث عن سر بياض بشرتها، إذ قالت إن السر وراء ذلك استخدام مادة الكلور، وأخذت تقرأ المدون على الزجاجة، بأنه يقتل الجراثيم، ثم ضحكت في نهاية البث قائلة: "لا تعليق".

ورغم حديث "أمينة" الذي يحمل السخرية من السؤال المتكرر، لكنها تعرضت للهجوم والانتقاد الشديد، بسبب نصيحتها في استخدام المادة الخطيرة على البشرة، وحذفت بعد ذلك البث المباشر من حسابها، وردت على متابعيها عبر "سناب شات".

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وسخرت الفنانة المغربية عبر حسابها على "سناب شات"، من الفتيات اللائي أخذن حديثها على محمل الجد، ووصفتهن بناقصات عقل، خاصة قامت بعضهن بحذفها: "شكل البنات زعلوا مني بعد كلامي الأخير وبدأوا يعملولي انفولو".

وجاءت إحدى تعليقات متابعيها: "مزحة حولها كذا.. بالعكس الأخبار السيئة يحتاجها الفنان زي البكتريا في الجسم وإن شاء الله تطلعي تريند كمان"، لترد عليها "أمينة" قائلة: "البكتيريا في الجسم.. ههههههه… أنا ما أدور شهرة أو إثارة جدل أبدًا ما أحبها".

وجاء آخر منشور للفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، عن تقديمها قريبا إعلان عن منتجات البشرة: "مر على هالصورة ثمان سنين من يومي مزة.. وترقبو إعلاني الجديد عن منتجات تهتم بجمال البشرة وتوحيد اللون وإزالة التصبغات والشوائب مرخصة من هيئة الغذاء والدواء عن نفسي من زمان استخدمها والآن هي بالخليج ( المنتجات مغربية )".