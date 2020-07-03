داعية سعودي يحلم بفنانة ويمدحها.. فماذا علقت عليه؟

علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة السعودية، "وعد"، جمهورها بنشر مقطع فيديو لداعية سعودي وهو يتحدث عنها.

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ونشرت الفنانة "وعد"، مقطع الفيديو عبر حسابها في "إنستجرام"، للداعية وهو يمتدحها دون أن يكون بينهما سابق معرفة أو تعامل.

وظهر الداعية وهو يفسر رؤيا ظهرت فيها المطربة السعودية وعد، حيث أشار أنه رآها في منامه وكانت علامة على الفرج ‏وتحقيق الأماني قائلا: "وعد من الله، سبق أن أتاني رمز فيها يدل على الفرج وتحقيق الأماني، نعم أمدحها، إحنا مالنا دخل من الظاهر".

وكان تعليق الفنانة وعد على المقطع: "سبحان الله لا يعرفني ولا أعرفه ويتكلم عني بالطيب".‏

ولقي ثناء الداعية على المطربة السعودية جدلا بين رافض ومؤيد، فيما فسره البعض على أنه خطوة تندرج في سياق التسامح الديني مع الظواهر الفنية النسائية في المجتمع السعودي، ضمن إطار الرؤية المجتمعية الجديدة التي ينادي بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.