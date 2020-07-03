خلطة البرتقال وماء الورد لتقوية الشعر ويصبح لامعًا وناعمًا كالحرير

كلّما أردتِ الخروج كلّما وقف شعركِ بوجه جمالكِ... كيف؟ خصلات متطايرة، منفوشة وغير لامعة. لكن لا داعي للقلق، هناك دائماً حلول لكل مشكلة؛ سواء كانت بسيطة أم كارثية. اليوم، سنقدم لكِ حيلة قامت بها إحدى مدوّنات الجمال ونشرتها من خلال فيديو على موقع إنستقرام نال شهرة واسعة!

ما هي الحيلة للحصول على شعر ناعم ولامع؟

بالتفاصيل، Madina Shrienzada مدوّنة جمال لجأت إلى حيلة ذكية منحتها شعر لامع وناعم في غضون دقائق. كل ما فعلته هو عصر حبة برتقال، مزجها مع القليل من ماء الورد، ووضع الخليط في عبوة رذاذ فارغة. بعدها، قامت برش المزيج على فروة رأسها وشعرها بالكامل. بعد أن تتغلغل فوائد البرتقال وماء الورد في أعماق الشعر، قامت بغسله لتحصل في نهاية المطاف على شعر ناعم ولامع.

ما هي فوائد ماء الورد والبرتقال على الشعر؟

أوضحت المدونة Madina Shrienzada أن ماء الورد والبرتقال يعملان معاً على تجديد الرطوبة المفقودة من الشعر، وجعله أنعم وصحي.

هل فعلاً هذه الحيلة فعالة؟

في الواقع، إن هذه النتيجة غير مستبعدة على أيّ حال، إذ يحتوي البرتقال على العديد من المغذيات ومضادات الأكسدة مثل حامض الستريك وأهم المعادن كالحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم والفوسفور، بالإضافة الى مادّة الـNobiletin والفيتامين C. كل هذه المكونات مفيدة جداً لتقوية الشعر، تغذيته وتنشيط الدورة الدموية في البصيلات لجعله ناعماً ولامعاً.

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أمّا ماء الورد فيرطب الشعر، ينعّمه، يقويه ويمنحه رائحة منعشة بفضل احتوائه على خصائص فعالة.

لذلك، إن الخلطة التي قامت بها المدونة قد تكون فعالة وتمنحكِ النتيجة المرجوة: شعر لامع وناعم!

في حال لم تستفيدي من هذا المزيج، كوني واثقة أن شعركِ لن يتضرّر.

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