لم تخطر ببالنا.. أسرار وخبايا أزياء الملكات والأميرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ظهور الأميرات والملكات بإطلالاتهن المميزة يتطلب عناء وجهدا كبيرا، ولكن لا يظهر أمامنا سوى الأناقة في الأزياء أو المكياج، أو حتى اختيارهم للإكسسوارات.

لم نفكر أبدا أن أزياء العائلة البريطانية يكمن ورائها الكثير من الأسرار التي لم تخطر على بالنا يوما، والتي كشفها موقع "good house keeping" من خلال الأزياء التي ظهروا بها في مقابلاتهم واحتفالاتهم الرسمية، ومنها:

أزياء كيت ميدلتون:

تعرب الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج عن حبها وتقديرها للبلد التي تزورها من خلال أزيائها، حيث تختارها من الألوان الوطنية لعلم البلد، مثلما ظهرت وهي ترتدي فستانا أزرقا أثناء رحلتها لكندا وزينته بدبوس أنيق على هيئة أوراق القيقب المرسوم على العلم الكندي.

وفي مرة أخرى ظهرت في إحدى زياراتها إلى إيرلندا وهي ترتدي دبوسا على شكل زهرة خضراء يضعها الحرس الأيرلندي على أزيائه عند استقبال العائلة البريطانية.

حقيبة الملكة إليزابيث:

اعتادنا أن نرى الملكة إليزابيث وهي تحمل حقيبة بالرغم من وجود مساعديها بجانبها، ولكنها تريد أن ترسل رسائل للموظفين من خلال حركتها للحقيبة، ووفقًا للخبراء الملكيين، فإنه عندما تحرك الملكة الحقيبة أو تضعها على الأرض أثناء حوار لها فهي تقصد إنهاء الحوار فورًا، وكذلك إذا كانت في حفل عشاء ووضعتها على الطاولة فهي تعني أنها تريد إنهاء الحدث خلال خمس دقائق.

فستان زفاف الملكة إليزابيث:

قالت منسقة فساتين الزفاف الملكية جوانا مارشنر لـ National Geographic إنه عندما تزوجت إليزابيث عام 1947، تم تصميم فستان زفافها ليكون رمزًا للأمة بناءً على طلبها.

كان زفاف إليزابيث بعد الحرب العالمية الثانية لذا أرادت أن تخاطب الشعب البريطاني من خلال بعث رسائل للتجديد الوطني وبعث الأمل، حيث كان الفستان مطرزا بأكاليل من زهور الربيع مستوحاة من لوحة للفنان بوتيتشيلي وهي الآن معلقة في معرض أوفيزي في فلورنسا.

تاج سارة فيرغسون:

ارتدت الملكة سارة فيرغسون دوقة يورك تاج يوم زفافها، تاجا مرصعا بالزهور والذي يرمز إلى الدخول الرسمي للعائلة المالكة.

قفازات الملكة إليزابيث:

تظهر الملكة إليزابيث دائمًا وهي ترتدي قفازا أبيضا، فقال جينيف جايمس ، المدير الإبداعي للعائلة، لـ Good Housekeeping، إن قفازات الملكة لها غرضان خفيان، وهي أن القفازات أصبحت جزء من أزياء الملكة والسبب الثاني هو حماية يدها فهي تصافح الكثير من الأيدي.

حمل ديانا للحقائب الصغيرة:

كانت الأميرة ديانا تحرص على حمل حقيبة صغيرة عندما كانت ترتدي فستان مفتوح من الصدر، لأنها محاطة بالصحافة دائمًا وتعرف تلاعبهم بالصور.

فستان كيت ميدلتون المزين بالنسر:

ارتدت كيت في زيارتها لبولندا فستانا أسودا مزين بالنسر الذي يرمز إلى النسر الموجود على علم الدولة المضيفة.