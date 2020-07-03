"مينفعش تلبس كمامة".. هل فيروس كورونا ينتقل عبر حمامات السباحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من بين الأماكن التي عادت إليها الحياة مجددا وفتحت أبوابها أمام الجمهور بعد إغلاق لأشهر النوادي الرياضية.

ويبدأ الأشخاص في التردد على تمارين السباحة، ولكن هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عبر حمامات السباحة؟

يجيبنا عن السؤال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، محذرا في تصريحه لـ"الخليج 365" المواطنين، من كثرة الخروج وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، كون الفيروس ما زال متواجدا دون لقاح.

وعن إمكانية انتقاله عبر حمامات السباحة، يقول إن حمامات السباحة لا تعتبر مصدر للعدوى، ولكن التجمعات والاختلاط أثناء التدريب والاستحمام، قد يتسبب في نقلها للآخرين.

وحذر استشاري المناعة من التردد على أداء تمارين السباحة في الوقت الحالي، لأن الفيروس ما زالت خطورته قائمة، بالإضافة أنه لا يتم ارتداء الكمامة أثناء أداء تمارين السباحة.

ووجه مجموعة من النصائح إذا اضطر أحد من الأشخاص البالغين أو الأطفال التوجه إلى حمامات السباحة:

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- غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد الانتهاء من أداء تمرين السباحة.

- الحرص قدر الإمكان على تنفيذ التباعد الاجتماعي عن الآخرين.

- تجنب التجمعات مع الأصدقاء أو الأقارب أمام حمام السباحة.

- تجنب المصافحة والتقبيل، والاكتفاء بالتحية الشفوية.

- يجب تخصيص لكل فرد منشفة خاصة به، منعا لنقل العدوى.

- استخدام الكحول للرش على اليدين، أثناء التواجد في النادي.

- تجنب لمس الأسطح قدر الإمكان.