أبرزها قشر البطاطس.. 8 علاجات منزلية لتهدئة بشرتك بعد تفتيح لونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أصبح تبييض الوجه خطوة ثابتة في أسلوب العناية بالبشرة للعديد من النساء سواء كان ذلك يضيف توهجًا لوجهك أم لا، بعد أن كان باهتًا بسبب التعرض المفرط للشمس.

ويمكن أن تكون المواد الكيميائية لتبييض وجهك قاسية جدًا على بشرتك، هذا هو السبب في أنك قد تشعر بالحكة والوخز عند تطبيق التبييض، ويمكن أن يؤدي إلى احمرار الجلد، والتهاب الجلد والتهيج، لذلك ينصح أولئك الذين لديهم بشرة حساسة بعدم استخدامه.

يستعرض "الخليج 365"، العلاجات المنزلية التي ستوفر لك الراحة، وتساعد في تهدئة بشرتك المتهيجة بعد التبييض، وفقا لموقع "boldsky".

1- الحليب

عامل رائع لتبريد البشرة، يوفر لك راحة فورية، عن طريق البروتينات والفيتامينات الموجودة به، كل ما تحتاجه وعاء من الحليب وفي الثلاجة لبضع ساعات، ثم إخراجه وغمس كرات القطن في الوعاء ووضعها على وجهك، اتركها على بشرتك حتى تصبح دافئة، وكرر العملية، ثم اشطف وجهك بالماء البارد واتركه حتى يجف.

2- ضغط المياه البارد

يمتص الحرارة من الجلد ويعطي راحة فورية من الإحساس بالحرق بعد التبييض، ما تحتاجه هو لف 4-5 مكعبات ثلج في منشفة ناعمة، ثم ضعها على وجهك، في مكان واحد لبضع ثوان قبل الانتقال إلى مكان آخر، كرر العملية حتى يتم تغطية وجهك بالكامل.

3- الصبار

واحدة من أقوى عوامل الترطيب الطبيعية والمهدئة للبشرة، ولها تأثير لتبريد الجلد، خذ جل الصبار في وعاء، ضعه في الثلاجة لبضع ساعات ثم على وجهك، اتركه لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفه برفق بعد ذلك.

4- الزبادي والكركم

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الزبادي له تأثير مهدئ ومرطّب على الجلد بينما يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة.

خدي ملعقة زبادي كبيرة وأخرى صغيرة من الكركم، في وعاء خذي اللبن، أضيفي الكركم واخلطي جيدًا للحصول على عجينة ناعمة. ضعي المعجون على وجهك، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا.

5- خشب الصندل والحليب

يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات وعلاجية مذهلة تهدئ الجلد لتمنحك الراحة من آثار التبييض، في وعاء، خذي مسحوق خشب الصندل، وأضيفي إليه الحليب واخلطيه جيدًا للحصول على عجينة ناعمة، ضعيها على وجهك، اتركيها لمدة 10-15 دقيقة، اشطفيه جيدًا باستخدام الماء البارد.

6- زيت اللافندر الأساسي

معروف بخصائصه المضادة للالتهابات وشفاء الجروح، وبالتالي يساعد على تقليل الألم والالتهاب والتهيج بعد التبييض.

في وعاء، قومي بتخفيف زيت اللافندر الأساسي عن طريق مزجه بزيت جوز الهند، باستخدام القطن، ضعي الزيت على وجهك، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، اشطفيه جيدًا.

7- الخيار

لا يوجد عنصر أفضل منه لمكافحة تهيج الجلد، ثبت أنه مهدئ للغاية ومرطّب للبشرة. قومي بتقشير وهرس الخيار في وعاء، ضعي الخيار المهروس في الثلاجة لمدة 1-2 ساعة، ثم قومي بوضع معجون الخيار البارد على بشرتك، اتركيه لمدة 10 دقائق، واشطفيه لاحقًا.

8- قشر البطاطس

هو مصدر غني بفيتاميني B6 وC اللذان يساعدان على تعزيز تجديد وتهدئة وعلاج بشرتك المتهيجة بشكل فعال، اغسلي البطاطس وقشريها، ضعي القشر على وجهك مع وضع الجزء الداخلي منها على جلدك، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، اشطفيها برفق بعد ذلك.