كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يوليو 2020 10:42 مساءً - لا شك أن ألوان طلاء الأظافر تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز جمال اليدين والأظافر، لكن عليك أولاً معرفة شكل الأظافر المناسب ليديك. وتعد الأظافر اللوزية من أجمل أشكال الأظافر التي تمنح أظافرك مظهراً أنيقاً. فإن كنت تمتلكين أظافر لوزية، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل موديلات المناكير المناسبة للأظافر اللوزية، لتختاري من بينها ما يعجبك.



أظافر مرقطة باللونين الزهري والبرتقالي

أظافر مرقطة باللونين الزهري والبرتقالي



يمكنك تزيين أظافرك ذات الشكل اللوزي بنفسك ومن دون جهد، عبر استخدام المناكير باللونين الزهري والبرتقالي، ومن ثم تطبيق بضع نقاط سوداء صغيرة، عند مقدمة الأظافر حيناً، وعلى قاعدة الظفر أحياناً أخرى. فالأظافر ذات اللونين الزهري والبرتقالي المرقطة بالأسود تشكل خياراً رائعاً لأوقات النهار.



الأظافر المزينة بالزهور

الأظافر المزينة بالزهور



لا شيء أجمل من الزهور لتزيين الأظافر بها خلال فصل الصيف، فهي تضفي على مظهرك لمسة أنثوية ناعمة وجذابة. وتناسب الأظافر المزينة بالزهور أجواء السهرات والعطلات الصيفية، حيث تتناغم وألوان الملابس الزاهية التي تكون رائجة خلال الصيف.

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الأظافر البراقة الشفافة

الأظافر البراقة الشفافة



تعد الأظافر الشفافة المخططة بلمسة من الفضي والذهبي البراق، من أكثر موديلات الأظافر اللوزية الراقية والأنيقة، وهي تناسب الأوقات والمناسبات كافة. حيث تضفي على أظافرك ويديك لمسة خفية مضيئة تجعل يديك وأظافرك مشعة وجذابة. إضافة الى أنها ستعكس ضوء النهار فتمنح أظافرك سحراً وجمالاً.

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الأظافر المزينة بنقشة السلحفاة

الأظافر المزينة بنقشة السلحفاة



الأظافر اللوزية ذات المظهر الزجاجي، والمزينة بنقشة السلحفاة، هي من أفضل الخيارات لهذا الصيف وأكثرها رواجاً، وهي تتركز على المناكير باللونين الأسود والبني، لتمنح أظافرك مظهراً جذاباً ومميزاً.

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الأظافر الأومبريه بتدرجات الزهري والأزرق

الأظافر الأومبريه بتدرجات الزهري والأزرق



يجمع موديل الأظافر هذا كل ما له علاقة بفصل الصيف: الألوان الزاهية، موضة الأومبريه الرائجة جداً في عالم الجمال حالياً، ورسمة النجوم، مما يجعله أحد أجمل وأفضل موديلات الأظافر لهذا الصيف، والذي يعد خياراً رائعاً لصاحبات الأظافر اللوزية. استخدمي المناكير بتدرجات اللونين الزهري والأزرق، وزيني أظافرك بالغيوم والنجوم البيضاء.



الأظافر ذات الألوان المتعددة

الأظافر ذات الألوان المتعددة



بدلاً من تقييد نفسك بلون أظافر موحد، استخدمي ألوان مناكير عدة في الوقت نفسه، على أن تكون متناغمة وتتماشى مع ألوان ملابسك الصيفية. بإمكانك مثلاً استخدام المناكير بالألوان الأسود والأزرق والأخضر الفستقي، فهي تشكل مزيجاً رائعاً يمنح أظافرك مظهراً حيوياً وجريئاً.

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