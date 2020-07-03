"القومي للمرأة" يعلن تضامنه مع ضحايا "الطالب المتحرش" ويحثهن على تقديم بلاغات

علاقات و مجتمع

باللغتين العربية والإنجليزية، أعلن المجلس القومي للمرأة، تضامنه مع ضحايا الطالب المتحرش، وحثهن على عدم الخوف والسرعة لتقديم بلاغات.

وقال المجلس في بيان له، "القومي المرأة يعلن عن دعمه الكامل للفتيات ضحايا التحرش والاغتصاب، ويهيب بسرعة الابلاغ عن الجرائم التي تم تداولها على إنستجرام".

وأضاف، "من منطلق دور المجلس القومي للمرأة في مساندة المرأة المصرية وحمايتها، ودعمها للحصول على حقوقها التى منحها لها القانون، واستجابة منه لردود الافعال للفتيات والسيدات، على البيان الأول الذي أصدره أمس، والخاص بمتابعته لما أثير مؤخرا على موقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام)، والذي دفع مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع انستجرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات".

يهيب المجلس القومي للمرأة، بالفتيات والسيدات سرعة الابلاغ عن هذا الشاب، وعدم السكوت خوفاً أو التردد في الإبلاغ عنه، وذلك حتى يحصل هذا الشاب علي عقابه وحماية فتيات آخريات، من الوقوع ضحايا له أو لغيره.

ويوضح المجلس القومي للمرأة، أنه يمكن للضحايا التقدم بالشكوى إلكترونيا للنيابه العامة، حيث أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن، هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp"، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

‏https://docs.google.com/ forms/d/ 1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp 5PajmhjLEo3bhQuWA/ viewform?edit_requested=tru e

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وذلك مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp"، مع ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

كما لزم التنبيه الى عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونياً إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة، وإذا تعذر على الشاكية تقديم شكواها إلكترونياً، فحقها مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرطة أو النيابة المختصة.

هذا ولا تُعْتَمَد الشكاوى التي تخرج عن اختصاصات النيابة العامة، ولا يُنْظَر إليها.

والشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "WhatsApp” بما تقرر بشأنها.

كما يعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداد مكتب شكاوى المرأة تقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للفتيات، ومساندتهن حتى ينال هذا الشاب عقابه الذى يستحقه طبقا للقانون، وحتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن، مع التأكيد على سرية جميع الشكاوى والبيانات التى يتلقاها المكتب.

حيث يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي: [email protected]