إياد نصار يقترح عقوبة مختلفة للمتحرش: عنده خلل في دماغه

علاقات و مجتمع

لازال التحرش الجنسي من القضايا التي تتجدد حولها الأحاديث والمناداة بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وخلال الفترة الأخيرة بدأت الكثير من الفتيات في الحديث عبر حساباتهن عن معاناتهن بعد تعرضهن لحوادث التحرش.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قدم الفنان إياد نصار اقتراحا حول عقاب المتحرشين قائلا: "بقترح أن التحرش يخرج من منطقة الجناية ويعامل معاملة الأمراض النفسية الخطيرة التي تستدعي (العلاج) يتحط المتحرش في مستشفى الأمراض العقلية ويخضع لعلاج شديد.. شديد جدا".

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وتابع "نصار": "أصله ده إنسان مش فاهم أن العلاقة بتحصل بموافقة الطرفين...ده شخص عنده خلل في دماغه.. فالأهل ممكن تقبل أن ابنها يكون متحرش وخارج من السجن..(شب وطايش-مع ابتسامة غبية).. بس مش حتقبل يكون مريض نفسي وبيتعالج.. بكده كل واحد حيعرف يربي ابنه أنه مايطلعش مجنون".

وتفاعل مع اقتراح الفنان العديد من متابعيه: "حقيقي ممكن يكون حل للمهزلة"، "نعمل فرع في السجن للمرضى النفسيين"، "الحقيقة الحل الأمثل من وجهة نظري هو عملية إخصاء".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار، مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض في رمضان الماضي 2020، بمشاركة عدد من الفنانين بينهم الفنان خالد الصاوي، والفنانة غادة عادل.